Уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, відповідні зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року уряд ухвалив 11 липня.

Зокрема, мміни внесено до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану та до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Своїм рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, суми ЄСВ відтепер враховуватимуться в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро.

Також підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

Крім того, ухвалені зміни передбачають застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

* загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

* сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

* підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

* підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

* у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

* розмір зарплати на підприємстві - не менше середньої зарплати по регіону;

* підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров'я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.