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Цього року приватні видобувники вугілля перекриють дефіцит ресурсу, - Харченко
23:54 06.07.2023 |
Завдяки приватному видобутку Україні вдасться перекрити дефіцит вугілля, проблеми цього року не очікуються.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Вугілля... Достатньо одного ДТЕК, щоб перекрити ті обсяги, які зараз можуть споживатися. І там більша проблема, що деякі електростанції та деякі енергоблоки мають логістичні проблеми з довезенням вугілля. І місцями це просто фізично неможливо через війну", - пояснив експерт.
Харченко додав, що через це доводиться в кризових ситуаціях включати такі енергоблоки на газу і використовувати газ як паливо.
Експерт зауважив, що в підземних сховищах залишилось 4 млрд куб. м газу, який можна підняти. Цей газ здебільшого належить приватним компаніям, але його не можна використати, бо цей ресурс майже неможливо продати в Україні та його заборонено експортувати.
Проте він висловив переконання, що проблем ні з вугіллям, ні з газом цього року очікувати не варто.
"Можна тисячу питань задати, чому державні шахти видобувають дуже мало, чому вони не працюють ефективно і так далі, але є приватні, вони перекривають цей дефіцит"ʼ, - підсумував Харченко.
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