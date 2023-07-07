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АНАЛІТИКА

Цього року приватні видобувники вугілля перекриють дефіцит ресурсу, - Харченко

 

Завдяки приватному видобутку Україні вдасться перекрити дефіцит вугілля, проблеми цього року не очікуються.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Вугілля... Достатньо одного ДТЕК, щоб перекрити ті обсяги, які зараз можуть споживатися. І там більша проблема, що деякі електростанції та деякі енергоблоки мають логістичні проблеми з довезенням вугілля. І місцями це просто фізично неможливо через війну", - пояснив експерт.

Харченко додав, що через це доводиться в кризових ситуаціях включати такі енергоблоки на газу і використовувати газ як паливо.

Експерт зауважив, що в підземних сховищах залишилось 4 млрд куб. м газу, який можна підняти. Цей газ здебільшого належить приватним компаніям, але його не можна використати, бо цей ресурс майже неможливо продати в Україні та його заборонено експортувати.

Проте він висловив переконання, що проблем ні з вугіллям, ні з газом цього року очікувати не варто.

"Можна тисячу питань задати, чому державні шахти видобувають дуже мало, чому вони не працюють ефективно і так далі, але є приватні, вони перекривають цей дефіцит"ʼ, - підсумував Харченко.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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