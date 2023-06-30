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Прямі збитки від підриву окупантами Каховської ГЕС становлять щонайменше $2 млрд - KSE

13:49 30.06.2023 |

Економіка

Прямі збитки від підриву окупантами Каховської ГЕС становлять щонайменше $2 млрд - KSE

 

Сума прямого збитку інфраструктурі України від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС налічує щонайменше $2 млрд, непрямі збитки сільському господарству становитимуть понад $220 млн щорічно, йдеться у звіті Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.

Згідно з ним, прямі збитки від затоплення приватного житлового фонду та супутньої інфраструктури становлять $950 млн, основні втрати припадають на лівий берег Дніпра.

Зазначається, що від підриву ГЕС і подальшого затоплення територій постраждали 49 населених пунктів у Херсонській області та 31 - у Миколаївській. В останній було підтоплено понад 500 приватних будинків. Точну кількість пошкоджених і зруйнованих будинків у Херсонській області оцінити неможливо через часткову тимчасову окупацію регіону, проте експерти KSE оцінюють їхню кількість у 20-30 тис. будинків, з яких 150 об'єктів - багатоквартирні будинки в самому Херсоні.

Крім того, на ліквідацію наслідків знищення ГЕС і будівництво магістральних водогонів для водопостачання областей, які забезпечувалися з Каховського водосховища, з українського бюджету вже виділено $41 млн.

KSE зазначає, що чверть загальної суми збитків - $586 млн - пов'язана безпосередньо із руйнуванням ГЕС, яка не підлягає відновленню, і дамби. Так, річний збиток держпідприємству "Укргідроенерго" становить понад $100 млн. Загальний збиток енергетиці оцінюють у $624 млн, а необхідне фінансування для будівництва нової гідроелектростанції аналогічної потужності становить приблизно $1 млрд. Також унаслідок катастрофи знищили електромережі в затоплених населених пунктах, затоплено 17 АЗС і дві нафтобази.

Згідно зі звітом, понад 290 км доріг постраждали від повені, збиток транспортної інфраструктури сягнув $311 млн. Найбільше постраждали комунальні дороги - понад 50% від загальної протяжності. Крім того, було тимчасово затоплено частину мостів і невеликих дамб у Миколаївській і Херсонській областях, що також могло вплинути на їхній стан.

Як повідомляє KSE, місцева адміністрація Херсонської області повідомила про затоплення 28 великих промислових об'єктів на обох берегах Дніпра. Зазнав втрат і бізнес, який змушений був релокуватися або зупинитися. Загальну суму збитків промисловості попередньо оцінено в $105 млн.

За оцінкою експертів, збитки від знищення посівів, поголів'я худоби та риби становлять $25 млн. Порівняно незначна сума пояснюється менш активним використанням сільськогосподарських угідь через постійні обстріли і малу площу затоплення земель, які використовуються.

Водночас втрата можливості зрошення з Каховського водосховища призвела до непрямих втрат доходів рослинництва до $182 млн/рік, інших секторів галузі - до $49 млн/рік.

KSE зазначає, що від катастрофи суттєво постраждала й екологія регіону. Забрудненню сприяв витік 150 тонн нафти, а також опріснення Чорного моря. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, орієнтовну суму збитків оцінено в $1,5 млрд.

Крім того, у зоні підтоплення опинилися Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса" площею 18 тис. га і "Висунсько-Інгулецький" площею 2,7 тис. га, ділянки Чорноморського біосферного заповідника "Волижин ліс", о. Довгий, о. Круглий. Підтоплення також загрожує трьом природно-заповідним паркам: "Нижньодніпровський", "Кам'яна Січ", "Білобережжя Святослава", вказує KSE.

Перший аналіз завданих збитків проведено в рамках проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute Київської школи економіки у співпраці з Офісом президента України, Міністерства економіки та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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