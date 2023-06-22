Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів

 

Відповідно до нової Енергетичної стратегії інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей в Україні складають 383 млрд. доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Енергетичній стратегії до 2050 року, яку під час Конференції з відновлення України, що триває у Лондоні, презентував міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.

«Загалом інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей складають $383 млрд. Зокрема вітрової генерації - $134 млрд, сонячної - $62 млрд, водневих технологій - $72 млрд, energy storage - $25 млрд, атомної генерації - $80 млрд і систем передачі - $5 млрд, гідроенергетики - $4,5 млрд», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації - до 140 ГВт, сонячної - до 94 ГВт, накопичувачів енергії (energy storage) - до 38 ГВт, атомної генерації - до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей - до 18 ГВт, гідрогенерації - до 9 ГВт.

Ключове завдання стратегії - перетворення України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки виробленій в Україні чистій енергії.

«Оскільки Україна має стати членом ЄС, наш енергетичний сектор має стати невід'ємною частиною енергетичних ринків та цілей безпеки ЄС. ЄС може покластися на Україну: ми готові запропонувати європейським партнерам зелену і чисту електроенергію, найбільші в Європі підземні газові сховища, потенціал для виробництва водню та виробництво енергетичного обладнання не лише для відновлення України, а й для енергетичного переходу Європи в цілому», - зазначив міністр.

Галущенко наголосив, що для залучення інвесторів навіть в умовах війни українська влада ухвалює рішення, які дозволять провести реформи і лібералізувати енергетичний ринок.

Він акцентував, що Україна допоможе здійснити фундаментальну трансформацію енергетичного сектору Європи та здійснити енергетичний перехід, зокрема за рахунок розвитку водневих та біотехнологій, виробництва зеленої сталі та зелених добрив.

«Енергетична стратегія передбачає кілька сценаріїв розвитку безпеки та економіки, які залежать від термінів закінчення війни, темпів зростання ВВП, демографічної ситуації та інтеграції України до Європейського Союзу», - додали в Міненерго.

Як повідомлялося, 21 червня у Лондоні розпочалась міжнародна Конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації держави.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6196  0,14 0,37 37,3396  0,02 0,04
EUR 40,0748  0,00 0,00 41,0856  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес