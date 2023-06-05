Уряд послабив блокування податкових накладних

Уряд України вніс давно очікувані зміни до постанови №1165 від 11 грудня 2019 року про затвердження системи моніторингу оцінки ризиків СМКОР, спрямовані на зменшення кількості заблокованих податкових накладних, повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

"Це результат спільної робочої групи експертів, Мінфіну, ДПС та комітету. Зміни спрямовані на зменшення відсотка зупинених накладних і спрощення адміністративних процедур для платників", - написав він у фейсбуці.

За його словами, ухваленими правками передбачено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань (ПН/РК) у разі виведення платника податків із переліку ризикових, а також у разі ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника (ТПП) за умови виконання певних умов.

"Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податків до переліку ризикових та неврахування ТПП", - додав Гетманцев.

Він зазначив також, що згідно з унесеними змінами, якщо платника внесено до переліку ризикових, то дію рішення щодо обліку ТПП автоматично призупиняють, однак не скасовують, що позбавляє платника податків необхідності повертатися до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових.

Крім того, до рішення про внесення платника податків до переліку ризикових додано інформацію про дату занесення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові, зазначив голова парламентського комітету.

Водночас ухвалена постанова поки що відсутня на урядовому порталі.

Як повідомлялося, на початку березня цього року рада бізнес-омбудсмена (РБО) за підсумками розслідування констатувала перетворення блокування податкових накладних через СМКОР на інструмент тиску на бізнес і заморожування його коштів і розробила перелік рекомендацій для виправлення СМКОР, зокрема, радила запровадити адміністративне оскарження рішень про ризиковість.

За даними СБО, наприкінці 2022 року протягом одного лише 4 кварталу з блокуваннями зіткнулися 65,19 тис. постачальників зі 161,55 тис. платників, тобто більш ніж 40% активних платників ПДВ. Аналогічна тенденція простежувалася в питаннях включення платників до переліків ризикових: починаючи з 1 кварталу 2021 року відсоток ризикових платників непохитно зростав, сягнувши 17,3% у 4 кварталі 2022 року серед усіх платників ПДВ (45,2 тис. платників мали статус ризикових).

У середині квітня бізнес-омбудсмен Роман Ващук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що частка активних платників ПДВ, які стикаються з блокуванням ПН, знизилася приблизно вдвічі - до 20%, але це все ще досить багато.

Коментуючи показник податкової служби, що частка зупинених податкових накладних знизилася до 0,79% від загальної їх кількості, Ващук зазначив, що для ради бізнес-омбудсмена ключова статистика - не відсоток зупинених накладних, а кількість фірм і компаній, яких це стосується.

Він зазначив, що внесення змін до СМКОР є невідкладним питанням.