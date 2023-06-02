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Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон

16:00 02.06.2023 |

Економіка, Новини IT

 

Ресурс DOU опублікував новий топ-25 геймдев-компаній, які працюють в Україні. Він базується на показниках загального штату компанії та частки технічних спеціалістів у ньому. Під час підготовки рейтингу враховували фахівців, які перебувають в Україні, а також тих, хто виїхав за кордон, але продовжує сплачувати податки в Україну.

Зазначається, що у рейтингу зібрані як суто українські, так і міжнародні компанії, які мають представництва у нашій країні та сплачують тут податки. Враховувалися геймдев-компанії, які розробляють власні ігри (мобільні, AA та AAA-проєкти), а також аутсорс-студії та геймдев-стартапи IT-компаній. Проте в рейтинг не потрапили компанії, які займаються гемблінгом, створенням мобільних застосунків для казино, ігор у жанрі соціальне казино тощо, а також компанії, у яких менш як 80 співробітників. Через це з рейтингу вибула компанія Frogwares, яка нині налічує лише 78 співробітників.

Перше місце в рейтингу посіла компанія Playrix з офісами в Києві та Харкові. Вона налічує 1273 спеціалісти, 839 з яких є технічними спеціалістами. Окремо зазначається, що Playrix має російське походження та досі наймає і релокує розробників з країни-агресорки. На другому місці розмістилась компанія Room 8 Group, на третьому - Plarium.

Цього року у рейтингу вперше з'явилися Five Systems Development (13 місце), Volmi - A Virtuos Studio (18 місце), Fractured Byte (19 місце), QS Games (22 місце) та Gunzilla Games (25 місце). Натомість з топ-25 вибули 4A Games та AAA Game Art Studio, які не надали відомості про кількість своїх працівників.

Топ-25 геймдев-компаній України

Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон

 

Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон

 

Зазначається, що загальна кількість геймдев-спеціалістів почала стрімко скорочуватися. В період з травня 2022 року (10395 фахівців) по лютий 2023 року (9074 спеціалісти) - на 12,71%, або на 1321 фахівця. Зменшення кількості працівників зафіксували 13 компаній в рейтингу.

Багато компаній пояснюють таке скорочення релокейтом працівників за кордон з наступним переоформленням на місцеві юридичні особи. Таким чином компанії не втратили співробітників, але вони більше не платять податки в Україну. Проте спостерігались й випадки, коли через воєнні дії та енергетичну кризу іноземні клієнти обережніше підходили до співпраці з українськими компаніями, що призводило до скорочень.

Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон

 

Ubisoft втратила найбільшу кількість спеціалістів в Україні - загальна кількість місцевих співробітників компанії зменшилася на 348 осіб. Також багато працівників в Україні полишили Playrix та GSC Game World, яка відкрила офіс у Празі.

Лише 5 компаній зросли на понад 10 спеціалістів. І всі вони займаються аутсорсом.

Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон

 

У другому півріччі 2022 року щонайменше 9 компаній відкривали нові офіси. Здебільшого офіси відкривали за кордоном - 17 нових офісів. Лідером серед європейських країн стала Польща, там було відкрито 4 офіси геймдев-компаній. В Україні за цей час з'явилось лише 2 нових офіси.
За матеріалами: ITC.ua
 

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