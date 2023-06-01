Очікування бізнесу в травні дещо погіршилися після трьох місяців зростання - НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується Національним банком України (НБУ), після безперервного зростання в лютому-квітні сумарно з 37,5 до 51,5 у травні незначно знизився - до 50,5, але залишився на позитивній половині шкали (від нуля до 100).

Як зазначає НБУ в середу, найбільше погіршилися очікування підприємств торгівлі, які до цього були найбільшими оптимістами - до 52,7 з 57,6 у квітні.

"Респонденти зберегли високі оцінки щодо товарообігу та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас вони були налаштовані на повільніше здорожчання товарів, закуплених для продажу, послабили свої оцінки зростання закупівельних цін і відновили очікування зниження торговельної маржі", - вказав Нацбанк.

Згідно з його опитуванням, підприємства промисловості третій місяць поспіль очікували зростання своїх економічних результатів завдяки надійному енергопостачанню та новим логістичним шляхам: секторальний індекс у травні становив 50,4 порівняно з 50,5 у квітні.

"Респонденти вищими темпами, ніж місяць тому, очікували зростання обсягів виробленої продукції та обсягів нових замовлень, зокрема експортних. Водночас дещо посилилися негативні оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень)", - уточнив регулятор.

Водночас різко поліпшили свої оцінки в травні підприємства будівництва, які вперше за півтора року очікували зростання своїх економічних результатів з огляду на сезонний фактор, поступове відновлення роботи більшості вітчизняних виробників будівельних матеріалів і пожвавлення попиту: секторальний індекс у травні становив 51,3 проти 44,9 у квітні.

"Респонденти очікували зростання обсягу будівництва та закупівлі сировини і матеріалів, а також не прогнозували зміни обсягу нових замовлень. Будівельники суттєво посилили свої очікування зростання закупівлі послуг підрядників та незначно покращили прогнози доступності підрядників", - зазначив Нацбанк.

Згідно з його опитуванням, підприємства сфери послуг єдині серед інших секторів зберегли негативні оцінки своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 48,9 порівняно з 48,8 у квітні. Респонденти другий місяць поспіль прогнозували зростання обсягу наданих послуг і вперше з жовтня 2021 року очікували збільшення обсягу нових замовлень, але надали негативні оцінки щодо обсягів послуг у процесі виконання.

Загалом, на думку НБУ, успішне відновлення енергосистеми, пожвавлення внутрішнього попиту, зокрема, завдяки поступовому поверненню українців з-за кордону, а також зміцнення курсу гривні сприяє позитивним настроям респондентів щодо економічних результатів у найближчій перспективі.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін на сировину та товари постачальників, а також тарифів на власну продукцію/послуги.

Водночас у всіх секторах підприємства очікують скорочення зайнятості, і в травні в трьох із чотирьох секторів ці оцінки погіршилися: у торгівлі - з 50,5 до 46,5, у послугах - з 48,9 до 48,3 і в промисловості - з 47,8 до 47,1. І лише в будівництві оцінка зросла з 44,7 до 45,2.

НБУ уточнює, що щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 24 травня 2023 року. У ньому взяло участь 487 підприємств. Серед опитаних підприємств 45,4% - компанії промисловості, 29,8% - сфери послуг, 20,5% - торгівлі, 4,3% - будівництва; 32,2% респондентів - великі підприємства, 30,4% - середні, 37,4% - малі.