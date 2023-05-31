Рада відновила велику приватизацію і 5-річну оренду

Фонд державного майна (ФДМ) зможе відновити велику приватизацію, передавати держмайно в оренду на термін до п'яти років і отримуватиме за рішенням ВАКС підсанкційне майно, самостійно ухвалюючи рішення про його подальшу долю.

Як повідомив ФДМ у пресрелізах, відповідні норми передбачені законом №8250, який Рада підтримала 231 голосом за необхідного мінімуму в 226 голосів 30 травня.

Фонд уточнив, що буде самостійно ухвалювати управлінські рішення щодо підсанкційного майна: приватизація, продаж, оренда або управління, а всі отримані кошти спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Крім того, закон встановлює заборону обіймати посади керівників держпідприємств і членів наглядових рад підсанкційним особам і громадянам країн-агресорів, скасовує процедуру узгодження директорів держпідприємств, що перебувають в управлінні ФДМ, із місцевою владою, зазначено в релізі.

Щодо оренди Фонд нагадав, що перед повномасштабним вторгненням міг здавати держмайно в оренду строком до 49 років, хоча переважна більшість договорів укладалася строком на п'ять років: 2021 року частка п'ятирічних договорів становила 88,8%.

Водночас на початку війни виникли побоювання, що через низьку конкуренцію, спричинену загальною невизначеністю, ціна оренди може бути заниженою, і з 1 квітня 2022 року Рада обмежила строк дії нових договорів часом дії воєнного стану + 12 місяців після його скасування, пояснив ФДМ. Він уточнив, що за цей час уклав 1153 таких договорів.

"Але останніми місяцями український бізнес поступово пристосувався до викликів воєнного стану... Обмеження строків не стимулює підприємців до участі в орендних аукціонах, тому наразі 38% з них не проходять через відсутність попиту", - пояснив Фонд.

Після набуття законом чинності відомство очікує зростання доходів від оренди держмайна на 20-25%, або на 100 млн грн щорічно, а також поліпшення стану орендованого майна.

Згідно з пресрелізом, закон також спрямований на поліпшення управлінської структури ФДМ: голова Фонду отримає право самостійно призначати і звільняти заступників, 12 регіональних відділень - окремі юрособи будуть структурними підрозділами, а організаційна структура буде побудована за функціональним принципом. "Як наслідок, більш чітка та зрозуміла відповідальність за роботу Фонду держмайна та встановлення КРI для підрозділів і ринкових зарплат для працівників", - ідеться в повідомленні.

