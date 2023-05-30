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Майбутній турецький винищувач TF-X може отримати українські двигуни
09:26 30.05.2023 |
У тендері на розробку реактивного двигуна для турецького винищувача 5-го покоління TF-X бере участь українська компанія «Івченко-Прогрес».
Як пише Мілітарний, про це повідомляє турецьке видання SavunmaSanayiST з посиланням на власні джерела в міноборони країни.
За інформацією видання, у рамках проєкту розробки двигуна для винищувача TF-X Туреччина оголосила тендер на виготовлення аванпроєкту і в ньому візьме участь «Івченко-Прогрес» у кооперації з турецькою компанією TEI.
Конкурентом для української компанії має стати британська компанія Rolls-Royce в кооперації з турецькою Kale Group.
Одна із головних умов розробки двигуна для перспективного винищувача полягає в тому, щоб інтелектуальні права по завершенню проєктування перейшли у повне право власності до Туреччини.
Двигуни для TF-X
Це вже не перший тендер з вибору двигуна для майбутнього реактивного літака. Ще у 2014 році уряд Туреччини розіслав запити на постачання двигунів п'яти фірмам: європейській Eurojet, американським General Electric і Pratt & Whitney, французькій Snecma і російській компанії "Рособоронекспорт". Проте згодом тендер згорнули.
Новий тендер вже на розробку власного реактивного двигуна для винищувача TF-X розпочали в середині 2017 року. У рамках авіаційного проєкту оголосили конкурс, у якому взяли участь консорціум турецьких фірм TRMotor і ТАЕС - спільне підприємство Rolls-Royce і турецької Kale Group
Ситуація з проведенням тендеру ускладнилась, коли у 2019 році Rolls-Royce вийшов зі спільного підприємства через розбіжності щодо поділу інтелектуальної власності.
Розробка та випробування TF-X
Президент оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що розробка національного турбовентиляторного двигуна для майбутнього винищувача може тривати в середньому від 8 до 10 років.
У період розробки на винищувачах TF-X тимчасово використовуватимуть два турбовентиляторних двигуни F110 виробництва американської компанії General Electric. Перші 20 бойових літаків KAAN, які мають здійснити свій перший політ у 2023 або 2024 роках, будуть оснащені саме цим типом двигунів.
Наземні випробування першого прототипу турецького винищувача TF-X розпочалися у березні 2023 року. Перша пробіжка літака по злітно-посадковій смузі відбулася 16 березня.
Прототип турецького національного винищувача запустив власні двигуни і певний час рухався злітною смугою за рахунок тяги реактивних двигунів, тому успішно пройшов перший тест наземних випробувань.
Дата першого польоту наразі невідома, але очікується, що політ першого прототипу відбудеться вже цього року - після успішного завершення наземних випробувань.
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