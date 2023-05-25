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Уряду рекомендували перевести податкові перевірки в онлайн і скасувати сертифікацію автомобілів
14:31 25.05.2023 |
Міжвідомча робоча група з дерегуляції умов роботи для бізнесу рекомендувала оптимізувати або скасувати санітарні паспорти, а також відмовитися від обов'язкової сертифікації легкових авто.
Ці та інші дерегуляційні ініціативи робоча група рекомендувала за підсумками засідання, що відбулося 24 травня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Всього на засіданні МРГ було розглянуто 12 ініціатив за шістьма напрямками: загальні регуляторні правила, агросфера, будівництво, медицина, транспорт, відновлення. За підсумками низку інструментів рекомендовано скасувати, решту - оптимізувати та осучаснити.
Так, у сфері загальних регуляторних правил рекомендовано змінити каральну систему перевірок на сервісну. Зокрема, запровадити добровільне страхування та аудит діяльності компаній, що, в свою чергу, зменшить кількість і частоту перевірок.
Окрім того, робоча група рекомендувала:
* перевести документальні податкові перевірки в онлайн-формат;
* перевести на декларативний принцип Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
* скасувати реєстрацію вживаних транспортних засобів, придбаних бізнесом як товар для подальшого продажу;
* передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг при здійсненні митного оформлення легкового авто;
* скасувати необхідність отримання суб'єктами господарювання санітарних паспортів у кількох сферах господарської діяльності;
* скасувати вимоги щодо розробки розділу оцінки впливів на навколишнє середовище у сфері будівництва, якщо при будівництві, реконструкції чи капремонті будівель, споруд та їх комплексів не вимагається проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД), або ж за наявності звіту ОВД.
Крім того, низку інструментів запропоновано скасувати чи оптимізувати у сфері сільського господарства:
* скасувати погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів;
* висновок про якість нової виноробної продукції;
* затвердження вин контрольованих найменувань за походженням;
* погодження використання зарубіжної технологічної документації;
* скасувати погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств;
* скасувати погодження заяви про затвердження Режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта;
* також рекомендовані до скасування чи оптимізації низка інструментів, що регулюють ринок технічних конопель.
У сфері відновлення рекомендовано цифровізувати більше 10 інструментів у сфері охорони культурної спадщини (порядків отримання погоджень, дозволів, висновків і т.д.).
Також робоча група рекомендувала цифровізувати та осучаснити процедури відкриття, зокрема приватних дитячих садків, центрів творчості тощо. Сьогодні ці процедури передбачають "паперове" спілкування ініціативного бізнесу та держорганів, що суттєво сповільнює заснування нових закладів освіти.
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