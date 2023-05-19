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Кожне 15-те підприємство МСБ за останні 7 місяців втратило фінрезерви - опитування ЄБА
15:54 19.05.2023 |
Частка підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) без будь-яких фінансових резервів збільшилася з 25% у жовтні минулого року до 32% у травні цього, а частка компаній із резервами на рік і більше - знизилася з 14% до 12%, такими є результати опитування МСБ Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).
"Малий та середній бізнес дедалі більше відчуває негативний вплив економічних наслідків російської агресії. За останні пів року в МСБ суттєво зросли втрати, спричинені війною", - зазначає асоціація в підсумках дослідження.
Згідно з ними, в один місяць оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, у кілька місяців - 31% і в шість місяців - 18%.
Крім того, якщо в жовтні кожне десяте підприємство все ще працювало без втрат від початку війни, то в травні їх частка знизилася до 6% - тобто приблизно кожне 17-те.
ЄБА додає, що кількість МСБ, які оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до $10 тис., зменшилася з 33% у жовтні 2022 року до 24% у травні. Про втрати в діапазоні $10-50 тис. повідомили вже 26% опитаних, ще 20% - у діапазоні $50-100 тис., а 18% - понад $100 тис. Водночас 24% респондентів зазнали втрат безпосередньо внаслідок бойових дій, а 7% мають активи на окупованих територіях.
У ЄБА зазначили, що для 57% опитаних підприємців найактуальнішими проблемами наразі є зниження купівельної спроможності населення, для 31% - брак фінансування та доступу до кредитування, для 29% - податковий тиск, а ще 28% скаржаться на нестачу фахівців та проблеми з бронюванням працівників і виїздом за кордон.
Незважаючи на труднощі, 41% підприємців працює в повному обсязі, 49% ведуть діяльність із певними обмеженнями, а 10% поки що не працюють - що співставно із ситуацією піврічної давності.
Трійка заходів, які змушені впроваджувати компанії в нинішніх умовах, залишається незмінною: 34% скоротили географію діяльності, 18% перейшли на дистанційний режим роботи, а 15% респондентів вдалися до закриття частини своїх представництв.
"Попри це, 62% підприємців продовжують виплату заробітної плати співробітникам у повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір заробітної плати, дещо зменшилася - з 18% до 16%. Натомість збільшилася кількість підприємств, які відправили співробітників у неоплачувану відпустку - з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату наразі 7% МСБ, звільняють працівників - 16%", - повідомили в ЄБА.
Крім того, компанії продовжують активно підтримувати ЗСУ і надавати гуманітарну допомогу. Фінансовою допомогою займаються 47% опитаних, надають безоплатні послуги - 23%, допомагають продукцією - 21% і засобами захисту/оборони - 9%.
Наголошується, що в половини опитаних МСБ є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, водночас у 22% - критичні для їхньої діяльності фахівці. Зокрема, у 29% респондентів мобілізовано до 10% військовозобов'язаних працівників, у 14% - 10-30%, а у 5% - понад 30%. Серед цих компаній більше ніж третина продовжують підтримувати своїх працівників, які захищають країну.
Наразі 19% опитаних ЄБА підприємств МСБ уже експортують продукцію за кордон, а 14% перебувають у процесі пошуку контактів, перемовин чи отримання необхідних дозвільних документів. Третина опитаних повідомила, що поки що має труднощі з виходом на міжнародний ринок.
За результатами опитування, програми держпідтримки все ще не мають широкої популярності серед представників МСБ, незважаючи на складні умови роботи. Для 24% опитаних підприємців бракує інформації про програми держ- та міжнародної підтримки.
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