МВФ виступає проти запропонованого Офісом президента зниження податків для бізнесу

Відновлення та реконструкція України після війни потребуватиме величезних фінансових ресурсів, тому зменшення податків для бізнесу перешкоджатиме відбудові та подальшому зростанню економіки.

Про це постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Відновлення та реконструкція України потребуватиме величезних фінансових ресурсів, про що свідчить нещодавня оцінка збитків та потреб на відновлення. Міжнародне співтовариство готове розділити частину тягаря, але Україна повинна продовжувати виконувати свою частину і посилювати мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування зростаючих соціальних та інфраструктурних потреб", - сказав представник МВФ.

Він наголосив, що мобілізація внутрішніх доходів для післявоєнної України буде основною передумовою стійкого та тривалого економічного зростання.

"З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують існуючу податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", - заявив Степанян.

Він нагадав, що одним із зобов'язань української влади в рамках нової програми з МВФ є затвердження Національної стратегії доходів (НСД).

"В практичному плані це допоможе узгодити мобілізацію доходів з урядовими пріоритетами розвитку та середньостроковими потребами у витратах, у тому числі на реконструкцію та соціальні потреби. Для підтримки доходної бази у короткостроковій перспективі основна увага буде надаватися скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій та митній сферах", - уточнив представник МВФ.

За його словами, НСД стане дорожньою картою, що включатиме чіткі цілі щодо забезпечення надходжень, та включатиме:

* заходи щодо підвищення рівня надання податкових та митних послуг;

* перегляд спрощеної системи оподаткування для вирішення проблеми ерозії податків на працю;

* узгодження законодавства щодо ПДВ та акцизних зборів з законодавством ЄС;

* посилення антикорупційних заходів та процедур управління для усунення ризиків недоброчесності;

* податкові реформи для післявоєнної реконструкції та інвестицій.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.