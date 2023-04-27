Банкіри очікують на поліпшення Нацбанком оцінки зростання ВВП України в 2023 р. до 1% і зростання інфляції

Національний банк України (НБУ) покращить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 0,3% до 1%, інфляція за підсумками року уповільнить зростання, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, фактор війни не дозволить НБУ робити надто сміливі припущення, але все ж таки 0,3% зростання ВВП, позначених в останньому макропрогнозі, занадто песимістична оцінка. За багатьма ознаками в Україні в останні пару місяців відзначається значне зростання споживчих настроїв, це дає надію на динамічніше відновлення економіки. На мій погляд, НБУ може трохи підвищити попередні оцінки, піднявши прогноз до рівня близько 1% зростання ВВП", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Його думку поділяє головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"Номінальний ВВП за 2022 рік став позитивним сюрпризом, мабуть, для всіх, включаючи НБУ (факт виявився на 7% кращим за січневий прогноз регулятора). Тому, перш за все, відбудеться відповідне коригування номінального ВВП (ефект базисного року) та інших показників, що на ньому базуються. "Ми також очікуємо поліпшення прогнозу економічного зростання на 2023 рік", - зазначив він.

За словами банкіра, одним із факторів покращення прогнозу економічного зростання стане перегляд показників платіжного балансу, зокрема будуть покращені прогнози платіжного балансу, зведеного балансу та валових резервів, причому останні, за очікуваннями банкіра, будуть суттєво скориговані вгору, адже фактичні показники на кінець першого кварталу ($31,9 млрд) виявився значно кращим за прогноз НБУ ($26,3 млрд).

Колодій зазначає, що інфляція на кінець першого кварталу і загальна, і базова виявилася кращою за прогноз НБУ, тому цілком резонно очікувати відповідну корекцію вниз річного прогнозу на 2023 рік.

Він додав, що погіршення прогнозу зростання середньої номінальної зарплати у 2023 році не стане сюрпризом (було +25% р/р), адже її динаміка у 2022 році виявилася позитивнішою за прогноз, тому діятиме ефект високої бази порівняння.

Аналогічної думки дотримується начальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов.

"Ми очікуємо однозначного поліпшення макроекономічного прогнозу НБУ. Негативні очікування впливу обстрілів енергетичної інфраструктури на економічну динаміку не виправдалися, до того ж виявлено суттєву недооцінку номінального ВВП за підсумками 2022 року. Також не збуваються і озвучені в січні частини дефіциту торгівлі , що також зумовить помітне покращення прогнозу на 2023 рік", - зазначив аналітик.

Аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук також очікує на покращення прогнозів.

"Поліпшення ситуації в енергетиці дозволяє НБУ покращити прогноз ВВП та інфляції на поточний рік. Також економіка отримує значні ресурси за рахунок зовнішнього фінансування дефіциту бюджету, який частково осідає на рахунках бізнесу", - зазначив він.

Експерт додав, що в міру зниження невизначеності у ході війни та вирішення проблем експорту агропродукції ці ресурси можуть стати додатковим драйвером відновлення економіки.

У той же час, голова правління Юнекс Банку Іван Світек не очікує поліпшення прогнозу щодо інфляції в майбутньому перегляді.

"Прогнози НБУ щодо траєкторії інфляції, швидше за все, суттєво переглядатись не будуть. Раніше регулятор прогнозував інфляцію на рівні 18,7% за підсумками року. Швидше за все, у новому прогнозі буде закріплений показник у діапазоні 18-19%", - зазначає банкір.

Він пояснює, що говорити про подолання інфляційного тиску зарано.

"Навесні цього року дуже активно дискутувалося питання перегляду низки регульованих цін, зокрема, на комунальні послуги. У липні, якщо не відбудеться жодних змін, буде повернено "довоєнні" податки на паливо, що позначиться на цінах на АЗС і, отже, на інфляції . Не виключено, що після цього буде порушено питання про перегляд транспортних тарифів", - зазначив Світек.

Експерт додав, що альтернативи підвищенню тарифів немає, оскільки занадто довге стримування регульованих цін лише накопичує дисбаланси в економіці, рано чи пізно їх доведеться переглядати.

