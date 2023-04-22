Відновлення та інтеграція з ЄС: Шмигаль розповів про сім завдань реформи енергосектору

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив сім завдань у сфері енергетики, які мають ключове значення для енергобезпеки та енергонезалежності України: серед них - відновлення після російських атак, інтеграція з ЄС і розвиток зеленої генерації.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Перше. Відновлення енергосистеми. російські терористи дуже багато зруйнували. Тому вже зараз починається масштабна кампанія з ремонту, відбудови, будівництва, реконструкції та захисту нашої енергосистеми. Це стосується як генерації, так і розподілу.

Відбудова буде одразу з модернізацією. Залучаємо ресурси та експертизу від партнерів", - заявив очільник уряд.

За його словами, друге завдання - децентралізація енергосистеми, зокрема розвиток малої генерації, збільшення газотурбінних та газопоршневих установок, які можна швидко розгорнути, впровадження установок зберігання енергії, що накопичують її, заохочення українців до встановлення сонячних панелей разом із індивідуальними установками зберігання енергії.

Україна буде використовувати технології мікромереж та розумних мереж, що дозволить краще контролювати завантаження енергосистеми та ефективніше відповідати на виклики, додав Шмигаль.

Третє - інтеграція з ЄС.

Четверте завдання - розвиток чистої зеленої генерації.

"Україна буде частиною ЄС, а значить і частиною Європейського зеленого курсу. Продовжимо розумні підходи для стимулювання і підтримки зеленої генерації. Аукціони, сертифікати походження та інші інструменти для того, аби в Україні зростала частка зеленої генерації", - зазначив прем'єр.

П'яте завдання, за його словами, - видобуток українського газу. За словами Шмигаля, Україна друга в Європі за покладами газу, тому потрібно зробити так, аби повністю себе ним забезпечувати.

"Активно залучаємо приватних інвесторів, зокрема найбільші світові компанії. Маємо робочий інструмент розподілу продукції (PSA), і 10 ділянок в межах цього механізму вже в роботі. Ліквідуємо схему зі "сплячими ліцензіями". Розвиваємо електронні аукціони. Плануємо стати "газовим сейфом" Європи, адже Україна має найбільші на континенті газові сховища", - заявив Шмигаль.

Наступні кроки в перспективі - розробка чорноморського газового шельфу, покладів в Карпатах, нарощення виробництва біометану та інтеграція з європейською водневою інфраструктурою, додали в уряді.

Шосте - енергоефективність.

Сьомим завданням Шмигаль назвав нафтопереробку та нафтотранспортування.

За словами Шмигаля, використання новітніх технологій для геологічної розвідки допоможе наростити нафтовидобуток, а модернізація нафтопроводів відкриє можливість транспортування нафти до Німеччини, Угорщини, Словаччини та Чехії з одночасною опцією її імпорту для посилення енергобезпеки України.