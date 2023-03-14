Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження

Український бізнес поліпшив свої очікування на найближчі 3-4 місяці, зокрема, частка підприємств, які планують зростання, збільшилася з 39% у січні до 49,1% у лютому, такими є результати десятого щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), опублікованого в понеділок.

"Опитування ІЕД свідчить про те, що для бізнесу невизначеність залишається високою, хоча короткострокові очікування компаній досить позитивні. Слід врахувати, що очікування збільшення виробництва не обов'язково передбачають вихід на рівень лютого 2022 року", - повідомила провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій в авторській колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оцінками ІЕД, падіння реального ВВП у лютому сповільнилося до 26,7% із 33,8% у січні.

За словами Бетлій, однією з перешкод, яка може набувати дедалі більшого значення для відновлення діяльності, може стати брак кваліфікованої робочої сили. Так, у лютому вже 26% опитаних компаній називали саме її серед основних перешкод, що стало наслідком як міграції (внутрішньої та зовнішньої), так і мобілізації.

Кількість тих, кому важче знайти кваліфікованих працівників, збільшилася з 20,9% до 27,0%, легше знайти кваліфікованих працівників тим самим 2%, що й у січні. Про труднощі з пошуком некваліфікованих працівників заявили 18,8% опитаних, що на 7,6 п.п. більше, ніж місяцем раніше.

Крім того, труднощі з перевезенням сировини або готових товарів стали перешкодою для 51% опитаних, що на 12 п.п. більше, ніж у січні.

Головною перешкодою для ведення бізнесу в лютому, які назвали 68% учасників опитування, залишилися перебої з енерго-, водо- і теплопостачанням, проте це на 11 п.п. менше, ніж у січні.

На другому місці серед проблем - зростання цін на сировину та матеріали: показник майже не змінився і становив 68%, що на 1 п.п. менше, ніж місяцем раніше.

Ще для 40% опитаних залишається небезпечно працювати, цей показник не змінився з січня.

Згідно з дослідженням, тільки 4% опитаних підприємств не працюють (3% у січні) і тільки 4% підприємств працюють із завантаженням менше 25% (5% у січні). Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність (75%-99%), залишилася на колишньому рівні - 44% у лютому порівняно з 43% у січні, єдиний виняток - 6% підприємств працюють на повну потужність проти 4% у січні та 3% у грудні.

"Найважливішим чинником поліпшення результатів діяльності багатьох галузей економіки стало збільшення виробництва електроенергії. З 12 лютого не фіксувався дефіцит електроенергії в енергосистемі України, хоча в деяких областях діяли обмеження", - констатувала Бетлій.

За даними дослідження, частина підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилася з 8,9% у січні до 5,0% у лютому. З 51,7% до 45,9% зменшилася частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва в найближчі місяці на колишньому рівні.

Відновлення експортної активності сповільнилося: на 4 п.п. зросла кількість підприємств, які зупинили свою експортну діяльність, охочих почати експортувати товари, як і раніше, небагато - лише 2% респондентів у лютому (також 1-2% у попередні місяці).

"За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість у транспорті та торгівлі скоротилася на близько 30% у лютому (до аналогічного місяця минулого року) порівняно з 40% у січні, насамперед, через ефект статистичної бази. Падіння в переробній промисловості сповільнилося до 34%. Найменше падіння було в сільському господарстві - близько 11% (відображає показники тільки тваринництва в січні-травні), яке змогло адаптуватися до складної ситуації, а також почало відновлюватися на звільнених територіях", - написала Бетлій.

Говорячи про макросередовище, провідна співробітниця ІЕД зазначила уповільнення інфляції до 24,9% за підсумками лютого з 26,6% за підсумками 2022 року. Також, за прогнозом ІЕІ, зростання споживчих цін дещо сповільниться до кінця року. Водночас важливим чинником інфляції 2023 року може стати рішення підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, включно з тарифами на природний газ та електроенергію.

В опитуванні взяло участь 524 підприємства різних розмірів із 22 регіонів України. Опитування проходило з 13 до 28 лютого.

