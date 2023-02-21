Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python

Профільний ресурс DOU.UA оприлюднив результати чергового щорічного опитування щодо мов програмування, які використовують в роботі українські IT-фахівці. У рамках опитування було проаналізовано 9060 анкет. З цікавого - на javascript та TypeScript приходиться вже третина ринку, а Java п'ятий рік поспіль втрачає популярність. Водночас після кількарічної негативної динаміки мова Python у 2022 році покращила свої позиції.

У 2022 році найпопулярнішою мовою програмування в Україні залишається javascript - 19% розробників пишуть нею комерційні проєкти. Далі розташувались Java (14%) та Python (13%). Остання вперше серед найпопулярніших. З мінімальним відривом за Python йдуть C# та TypeScript.

Зазначається, що стрімко зросла популярність мови TypeScript. Цьому сприяла не лише міграція javascript проєктів, оскільки javascript теж стали частіше використовувати. Екосистема займає нові ніші. TypeScript все більше стає мовою вибору для нових проєктів як на Back-end, так і у Full Stack розробці. Крім того, різко зросла популярність Python, що розмістилася на третьому місці після трирічного спаду. Можливо, це пов'язано з другою хвилею інтересу до аналізу даних. Разом з тим, на SalesForce Apex пишуть трохи більше, ніж на 1С, вперше зменшилась частка Go, сповільнилось зростання популярності Dart.

Нижче наведено діаграму з динамікою щодо актуальних мов програмування за роками.

В сегменті бекенду зросла частка як TypeScript, так і javascript (хоча основною мовою ще залишається Java), TypeScript вже використовують частіше, ніж javascript. Частка PHP зменшується, але мова ще входить у трійку найпопулярніших, ймовірно, Python замінить її наступного року. У фронтенді стає помітною частка C# (Blazor) та Dart (Flutter Web). Видно, що перехід з javascript на TypeScript все-таки відбувається. Основний сегмент фулстек-розробки ще на C# з ASP.NET, але сектор javascript/TypeScript сумарно вже більший.

У сфері аналізу даних Python залишається поза конкуренцією. Сфера мобільної розробки демонструє одночасне зростання частки Kotlin і зменшення частки Swift, що відбиває співвідношення розробки на Android та iOS. Ще цікаво, що Flutter нині частіше використовують, ніж React Native, у сегменті мультиплатформових мобільних застосунків. У царині DevOps основною мовою, як і раніше, є Python. Embedded-розробка має більшість проєктів на C і C++, поступово починає використовуватись Python. Ще невеликий сегмент Embedded-розробки на Java - microcards - нині майже зник.

Примітно, що змінився розподіл між спеціалізаціями: стало більше фронтенду, аналізу даних і підтримки операцій через зменшення бекенду і фулстек-розробки.

Близько третини респондентів планує вивчити ще одну мову програмування цьогоріч. Рекордсменом є Go, далі - Python і Rust.

Нині у більшості новачків першою мовою програмування є javascript, але також помітно зростає роль Python.