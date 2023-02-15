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АНАЛІТИКА

Ринок логістичної нерухомості Львівщини збільшиться на 80 тис. кв. м у 2023 р. - Watermelon Development

17:09 15.02.2023 |

Економіка

 

Ринок логістичної нерухомості Львівської області збільшиться на 80 тис. кв. м 2023 року, повідомив генеральний директор консалтингової компанії Watermelon Development Федір Арбузов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Львівські девелопери у 2022 році із виваженою обережністю не припиняли інвестицій в логістичний сегмент. Наразі найактивнішими є три компанії: Dragon Capital, Alterra Group, Sparrow Capital. Загалом ці компанії збільшать ринок логістичної нерухомості Львівського регіону майже на 80 тис. кв. м" , - повідомив Арбузов.

За його оцінкою, на початок 2023 року у регіоні було близько 300 тис. кв. м якісної логістичної нерухомості класу А та В.

Dragon Capital будує свій проєкт М10 Lviv Industrial Park, який до осені цього року планує реалізувати першу фазу загальною площею майже 15 тис. кв. м.

У Alterra Group практично на фініші mixed-use логістичний комплекс Port Lviv, на 8 га споруджено 47 тис. кв. м площ під різноманітні функції: виробництво, торгівля, офіси. У січні введено в експлуатацію п'яту чергу, левову частку площ вже заповнено.

"Це небачений раніше на ринку продукт. Alterra Group роблять міні-склади для міні-бізнесу. Вони виводять такий бізнес із 500-метрових сараїв та гаражів. Замість того, щоб сидіти в морально застарілій нерухомості, можна зняти 300-1000 кв. м або купити, і ти розвиватимешся на власній нерухомості - це ближче нашому менталітету", - каже Арбузов.

Такий формат може бути цікавим і для інвесторів. "Окупність на цьому етапі запропоновано 8 років, а може бути і краще, залежно від орендних ставок", - каже експерт.

Ще один епатажний проєкт - Sparrow Park Lviv. Він передбачає забудову більш як 90 тис. кв. м на дуже конкурентній локації - Кільцевій дорозі Львова.

За словами Арбузова, першу фазу- 11 тис. кв. м уже ввели в експлуатацію та заповнили двома орендарями. Наразі проєкт перебуває у стадії запуску будівництва другої фази.

"Західні області більш безпечні, тому зберігається запит на релокацію зі східного регіону. Він (запит - ІФ-У) не такий масштабний, як у першій половині 2022 року, але є. Ми спостерігаємо нестачу якісних складських площ: те, що є, вводиться в експлуатацію швидко. Прикладом цього є Sparrow Park Lviv і Port Lviv", - пояснює експерт.

За його словами, почастішали випадки, коли львівські девелопери добудовують невеликі блоки під запит орендарів. Також є тренд підвищення якості застарілої логістичної нерухомості: старі бази переобладнують, утеплюють, заливають нові підлоги, а потім здають уже як клас В.

Серед найактивніших клієнтів - е-коммерс, FMCG та фуд-сегмент. При цьому серед пропозицій в об'єктах Львівської області немає великих лотів, і якщо компанія хоче орендувати понад 5 тис. кв. м, таких приміщень не знайти.

"У західному регіоні ми спостерігаємо інтерес у міжнародних девелоперів та інвестфондів до придбання ділянок для майбутнього будівництва індустріальних та логістичних парків. Вони також вірять у швидке відновлення та хочуть бути першими для своїх партнерів. Цікавлять ділянки з уже наявними дозволами та підведеними комунікаціями", - повідомив Арбузов.

Watermelon Development - консалтингова компанія, має 15-річний досвід роботи у сфері складської логістики, а також офісної та торгової нерухомості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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