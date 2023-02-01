Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Зведений платіжний баланс України у 2022 р. зведено із дефіцитом $2,9 млрд
12:55 01.02.2023 |
Дефіцит зведеного платіжного балансу України у 2022 році становив $2,9 млрд, тоді як профіцит у 2021 році становив $487 млн.
Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), у грудні-2022 профіцит зведеного платіжного балансу становив $528 млн, що в 1,4 раза більше, ніж у грудні 2021 року ($366 млн).
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу 2022 року становив $8,6 млрд, тоді як 2021 року дефіцит становив $3,9 млрд.
НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів та послуг за рік скоротився на 29,9% та 3,9%.
Основним чинником скорочення обсягів експорту товарів на 35,1% до $40,9 млрд було скорочення експорту чорних і кольорових металів на 62,6%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 15,5%, продукції хімічної промисловості - на 47,4%, деревини та виробів з неї - на 15%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 47,8% та продукції машинобудування - на 40,6%.
Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися на 20,3% - до $55,6 млрд, зокрема неенергетичний імпорт знизився на 23,2%. Зокрема, на 10,5% скоротився імпорт промислових виробів, на 32,3% - продукції машинобудування, на 22,6% - продовольчих товарів, на 40,7% - чорних та кольорових металів, на 34,4% - продукції хімпромисловості , а деревини та виробів з неї - на 39%.
Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 8,9%.
За оцінками Нацбанку, 2022 року зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $9,1 млрд порівняно з профіцитом $4 млрд 2021 року. Водночас експорт послуг скоротився на 12,1%, а імпорт зріс у 1,8 раза. НБУ пояснив це зростанням біженців, витрати зросли в 3,2 раза - до $20,2 млрд.
Профіцит балансу первинних доходів у 2022 році становив $9 млрд проти дефіциту в $5,8 млрд у 2021 році. Надходження за статтею "оплата праці" скоротилися на 0,6%, а виплати за доходами від інвестицій - на 75,9%.
Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у 2022 році становило $8,6 млрд проти чистого запозичення $3,9 млрд у 2021 році.
Чистий приплив за фінансовим рахунком становив $11,5 млрд (а раніше - $4,4 млрд), що було зумовлено припливом коштів за операціями державного та приватного секторів.
Чистий приплив за операціями держсектора становив $13 млрд (2021 року - відтік $1,2 млрд).
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінено в $587 млн, тоді як у попередньому році цей показник становив $655 млн.
Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $2,7 млрд. Воно було зумовлене зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $1,8 млрд і чистою купівлею банками паперів нерезидентів на $614 млн.
Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за звітний місяць збільшилася на $22,9 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої позиції щодо торгових кредитів на $12,6 млрд, а також зростання готівки поза банками на $11,1 млрд.
Станом на 1 січня 2023 року обсяг міжнародних резервів становив $28,5 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,4 місяців.
Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році було зведено з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зведений платіжний баланс України у 2022 р. зведено із дефіцитом $2,9 млрд
|Нафта стабільна, оскільки ринок чекає на рішення ФРС та ОПЕК
|НБУ на початку 2023 року зберіг високі обсяги продажу валюти із резервів
|Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів
|Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину
|Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela