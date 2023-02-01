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Зведений платіжний баланс України у 2022 р. зведено із дефіцитом $2,9 млрд

12:55 01.02.2023 |

Економіка

 

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у 2022 році становив $2,9 млрд, тоді як профіцит у 2021 році становив $487 млн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), у грудні-2022 профіцит зведеного платіжного балансу становив $528 млн, що в 1,4 раза більше, ніж у грудні 2021 року ($366 млн).

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу 2022 року становив $8,6 млрд, тоді як 2021 року дефіцит становив $3,9 млрд.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів та послуг за рік скоротився на 29,9% та 3,9%.

Основним чинником скорочення обсягів експорту товарів на 35,1% до $40,9 млрд було скорочення експорту чорних і кольорових металів на 62,6%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 15,5%, продукції хімічної промисловості - на 47,4%, деревини та виробів з неї - на 15%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 47,8% та продукції машинобудування - на 40,6%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися на 20,3% - до $55,6 млрд, зокрема неенергетичний імпорт знизився на 23,2%. Зокрема, на 10,5% скоротився імпорт промислових виробів, на 32,3% - продукції машинобудування, на 22,6% - продовольчих товарів, на 40,7% - чорних та кольорових металів, на 34,4% - продукції хімпромисловості , а деревини та виробів з неї - на 39%.

Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 8,9%.

За оцінками Нацбанку, 2022 року зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $9,1 млрд порівняно з профіцитом $4 млрд 2021 року. Водночас експорт послуг скоротився на 12,1%, а імпорт зріс у 1,8 раза. НБУ пояснив це зростанням біженців, витрати зросли в 3,2 раза - до $20,2 млрд.

Профіцит балансу первинних доходів у 2022 році становив $9 млрд проти дефіциту в $5,8 млрд у 2021 році. Надходження за статтею "оплата праці" скоротилися на 0,6%, а виплати за доходами від інвестицій - на 75,9%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у 2022 році становило $8,6 млрд проти чистого запозичення $3,9 млрд у 2021 році.

Чистий приплив за фінансовим рахунком становив $11,5 млрд (а раніше - $4,4 млрд), що було зумовлено припливом коштів за операціями державного та приватного секторів.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $13 млрд (2021 року - відтік $1,2 млрд).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінено в $587 млн, тоді як у попередньому році цей показник становив $655 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $2,7 млрд. Воно було зумовлене зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $1,8 млрд і чистою купівлею банками паперів нерезидентів на $614 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за звітний місяць збільшилася на $22,9 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої позиції щодо торгових кредитів на $12,6 млрд, а також зростання готівки поза банками на $11,1 млрд.

Станом на 1 січня 2023 року обсяг міжнародних резервів становив $28,5 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,4 місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році було зведено з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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