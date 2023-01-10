Комітет Ради схвалив нові податкові пільги для бізнесу та промисловості, Мінфін – проти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу два законопроєкти щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Зокрема, законопроєкти №8298 i №8299 передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів, а саме:

* звільнення на період воєнного стану від оподаткування ввізним митом та ПДВ обладнання та комплектуючих, що ввозяться для власного виробництва;

* звільнення від ПДВ і ввізного мита обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

* пільги на ренту для залізної руди та воду на період воєнного стану;

* продовження строків служби зареєстрованих РРО, у яких такий строк закінчився у період дії воєнного стану, до припинення такого стану;

* пільги по єдиному податку для платників 4 групи.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк уточнив, що проти ухвалення закону виступило Міністерство фінансів, крім того, зниження податків не погоджено з МВФ.

"Під час комітету зазначили, що без погодженння з МВФ цей законопроект прийматися не буде. Мій прогноз - ніколи не приймемо в цілому це в такому обсязі, саме через позицію МВФ", - написав Железняк у Telegram.

Він додав, що розгляд законопроєктів планується в залі вже на найближчому засіданні парламенту.

Як повідомивомлялося, раніше Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Очікувалось, що крім звільнення від імпортного ПДВ обладнання, до пакету законопроєктів про пільги має увійти звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.

Раніше гендиректор групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розповідав про переговори з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податкового навантаження. Крім того, Ахметову належить енергохолдинг ДТЕК, підприємства якого разом із металургами є одними з найбільших забруднювачів повітря.