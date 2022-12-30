Збільшення пропускної спроможності дунайських портів України вперлося в Румунію

Дунайські порти України у 2022 році вийшли на фактичну пропускну спроможність 25 млн тонн на рік. Вона могла б бути ще більшою, якби Румунія погодилася ліквідувати вузьке місце на каналі Сулина, заявив в інтерв'ю Портам України заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

До липня Сулинське гирло в Румунії було єдиним каналом, який з'єднував українську частину Дунаю із морем. Деокупація острова Зміїний "відкрила" ще одне гирло, але більшість суден все одно була змушена використовувати Сулину.

"Ми неодноразово проводили переговори з представниками влади Румунії на всіх рівнях. Для нас цілком зрозуміло, які заходи мають бути проведені, щоб Сулина у два-три рази підвищила свою пропускну спроможність. Причому не йдеться про будівництво чи великі інвестиції. Ключове тут - ефективна організація роботи румунських лоцманів та інших суміжних служб", - розказав Васьков.

Румунія обіцяла перевести Сулинський канал на цілодобовий режим та збільшити кількість проходження суден удвічі - до восьми на добу. Але натомість у листопаді цей показник скоротився до двох суден.

"Тобто замість обіцяного збільшення ми отримали скорочення. Нам не зрозуміла така позиція румунів, бо доходи, які їхня держава отримує від проходження каналу, у десятки разів перевищують зарплати лоцманів, яких треба взяти на роботу", - сказав він.

У таких умовах Україна змушена поглиблювати глибини у гирлі Бистре, щоб зменшити залежність роботи портів від ситуації в Сулині. Також ведеться робота над розширенням другого вузького місця - залізничної та автомобільної логістики.

"Але на сьогодні головним фактором стримування подальшого розвитку є саме Сулина. За нормальної роботи каналу пропускна спроможність дунайських портів у 30 млн тонн на рік - це реально", - сказав Васьков.