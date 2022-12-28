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АНАЛІТИКА

Податкова служба запланувала 4 тисячі перевірок на 2023 рік

16:35 28.12.2022 |

Економіка

 

Державна податкова служба (ДПС) опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. Загалом податківці запланували провести понад 4 тис. перевірок.

Як зазначають аналітики YouControl, наступного року податківці планують провести 4012 планових перевірок, з яких 2551 припадає на перевірку юридичних осіб.

Кількість перевірок у прийдешньому році буде на 50% меншою, ніж у 2022-му, коли було заплановано 5053. А у 2021 році план складав 4740 перевірок юросіб.

Чиновників з ДПС також зацікавила діяльність 1461 ФОПів у 2023 році, що на 14% менше плану цього року (1706). Для порівняння у 2021 році було заплановано 1758 перевірок ФОПів. Проте, зауважують аналітики, таку динаміку навряд чи можна назвати зниженням регуляторного тиску, адже це приблизно той самий рівень, якщо враховувати окуповані в 2022 році території України.

Протягом 2023 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. У січні перевірок не заплановано, найменше стартів перевірок буде у лютому - всього 3. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні заплановано 205 перевірок. А максимальна кількість припадає на вересень наступного року - 315 перевірок юросіб.

З точки зору регіонального розподілу найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві (505, або 21,6% від загальної кількості). А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (192), Харківської (186), Київської (156) та Львівської областей (153).

Серед ФОПів географія розподілу перевірок дещо відрізняється. Впадає в очі найбільший інтерес податкової до підприємців Харківщини (112 планових перевірок, 7,7%), Київщини (106), Вінниччини (99) та Одещини (92). Тоді як на столицю припадає всього 90 перевірок ФОПів.

Найбільше перевірок припадає на підприємства агросектору, будівництва, неспеціалізованої гуртової торгівлі. Зацікавлені податківці і в посиленому контролі за гуртовою торгівлею паливом, вантажним автомобільним транспортом та торговцями деревиною і будівельними матеріалами.

На думку аналітиків YouControl, посилення регуляторного податкового тиску на бізнес під час війни, чи на первинних етапах повоєнного відновлення, якщо війна закінчиться в межах 2023 року, навряд чи можна вважати ефективними заходами для підтримки економічного зростання.

"Вірогідно, український приватний бізнес, який у 2022 році продемонстрував надзвичайну антикрихкість й адаптивність до викликів бойових дій та блекаутів, виконує значну соціальну функцію, часто замінюючи державу у забезпеченні соціальних потреб населення, наразі потребує від держави хоча б базових умов і простору для функціонування, замість посиленої уваги органів, що займаються перевірками. Можливо є сенс стригти "бізнес-шерсть" вже тоді, коли вона виросте, а не сходу рубати курку, що здатна нести золоті яйця?", - наголосили вони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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