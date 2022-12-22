Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання щодо планів на випадок повного блекауту для великих міст прем'єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив він.

Щодо великих міст Шмигаль сказав, що ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності" - єдиний реалістичний шлях.

"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні - 5 тис. Уряд ухвалив рішення та повністю унормував питання створення та функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає", - констатував прем'єр.

На уточнювальне запитання про ефективність такого підходу, якщо одночасно кілька сотень тисяч чи мільйонів людей будуть змушені залишити свої квартири, Шмигаль наголосив: йдеться не про комфорт, а про виживання, а в такому разі потрібно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.

"Якщо брати лише вокзали - вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", - наголосив він.

Водночас, прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив: за блекауту такий підхід не працюватиме.

"У разі блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування...Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон...Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", - підсумував прем'єр.