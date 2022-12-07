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Третина інвесторів не можуть погасити накопичені борги за іпотеку – експерт

22:39 06.12.2022 |

Економіка

 

Третина інвесторів, котрі придбали житло за програмами розстрочки та іпотеки, з об'єктивних причин не мають змоги погашати накопичену заборгованість за платежами.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії INSPI Development.

«Ризики для забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років. Так, на межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов'язання перед покупцями та партнерами по бізнесу) перебувають до двох третин девелоперських компаній. Водночас, сукупно до 30% інвесторів, що придбали житло за допомогою програм з розтермінування та іпотеки, з об'єктивних фінансових причин не спроможні погасити накопичену заборгованість за платежами», - зазначає співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Експерт наголошує, що собівартість 1 к. метра початку широкомасштабного вторгнення рф зросла в середньому на 25 - 30% в іноземній валюті, що вплинуло на збільшення цін для покупців.

"Попри те, що забудовники суттєво збільшили вартість 1 кв. метра (в середньому на 40% в гривневому еквіваленті), такі цінові зміни на тлі нульового попиту можна вважати суто формальними. Адже протягом останніх 6 місяців реальний покупець, за умови повної сплати вартості квартири, міг розраховувати на суттєву знижку в розмірі від 10% до 20%. І з великою часткою вірогідності ця тенденція триватиме щонайменше наступних 3 місяці", - розповів фахівець.

Семенцов зауважив, що у 2023 році може відбутися часткове відновлення попиту, але, порівняно з березнем - квітнем 2022 року, в межах 10-15%. При цьому понад 90% покупців будуть зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково Одесі.

Наступного року, нагадав експерт, на первинному ринку житла також можливі зміни у веденні будівельного бізнесу. Серед головних - залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, в тому числі й комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80-100% необхідних витрат; поступовий перехід девелоперів на продаж квартир вже після введення об'єкта в експлуатацію.

Також через високий попит на оренду житла і суттєвий дефіцит якісної пропозиції можливий поступовий розвиток нових форматів на ринку нерухомості, таких як, наприклад, сервісні апартаменти.

Зазначається, що у 2023 році ситуація на первинному ринку житла залишатиметься складною, будівництво прямо та опосередковано залежатиме від обставин війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації.

Як повідомлялося, у травні-червні платили за розстрочками не більше як половина інвесторів. Кількість неплатоспроможних інвесторів поступово знижувалася і в середньому стабілізувалася на рівні 15 - 25% в залежності від компанії-забудовника.
 

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