Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Профіцит зведеного платіжного балансу України у жовтні 2022 року становить $47 млн, що у 2,4 раза менше дефіциту в $1,1 млрд у жовтні минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

Згідно з його даними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні-2022 становить $693 млн, що в 8,7 раза більше дефіциту в $80 млн у жовтні-2021.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 38,7% та 22,7% відповідно, тоді як за місяць їх експорт скоротився на 7,8%, а імпорт зріс на 5%.

Основним чинником скорочення обсягів експорту до $3,6 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів - на 77,2%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 18,5%, продукції хімічної промисловості - на 50%, деревини та виробів із неї - на 20,3%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 46,2% та продукції машинобудування - на 44,4%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $5 млрд, зокрема неенергетичний імпорт знизився на 18,5%. Зокрема, на 15,9% впав імпорт промислових виробів, на 31,4% - продукції машинобудування, на 15,9% - продовольчих товарів, на 37,3% - чорних та кольорових металів, на 32,1% - продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї - на 22,2%.

Водночас енергетичний імпорт скоротився на 37,1%.

За оцінками Нацбанку, у жовтні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно з профіцитом $366 млн у жовтні-2021. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати зросли в 3,5 раза - до $2 млрд. Водночас експорт послуг скоротився на 27,1%, а імпорт зріс у 1,8 раза.

Профіцит балансу первинних доходів у жовтні-2022 становить $972 млн проти дефіциту $196 млн у жовтні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 10,8%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 78%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунку операцій з капіталом) у жовтні поточного року становило $691 млрд проти $68 млн у жовтні попереднього року.

Чистий приплив за фінансовим рахунком становить $761 млн (у жовтні роком раніше - $1,1 млрд), що було зумовлено відпливом коштів в операціях приватного сектору.

Чистий приплив за операціями держсектора становить $2,7 млрд (у жовтні 2021 року - відтік $474 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $111 млн, тоді як у жовтні попереднього року цей показник становив $537 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становить $1,1 млрд. Воно було зумовлене зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $1 млрд.

Зовнішня позиція реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) за звітний місяць збільшилася на $1,3 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої позиції з торгових кредитів на $585 млн, зростання заборгованості за кредитами та позиками на $262 млн, а також зростання готівки поза банками на $988 млн.

Станом на 1 жовтня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $25,2 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,2 місяця.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений із профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.

