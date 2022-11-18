Інвестгрупа ICU погіршила прогноз спаду ВВП України у 2022 році до 35%

Масовані ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі, що розпочалися у жовтні, зупинили тренд на сповільнення спаду української економіки, його прогноз за підсумками року погіршено з 32% до 35%, повідомляє інвестгрупа ICU в оновленому макроекономічному прогнозі.

"Після падіння ВВП на 45-50% у перші місяці війни він почав відновлюватися завдяки підвищенню безпеки населення та покращенню логістики. Проте руйнування енергетичної інфраструктури через масовані ракетні удари може стати новою нормою для країни на найближчі місяці. Реальний ВВП залишиться на 35-40% нижче за довоєнний рівень у найближчі квартали ВВП", - йдеться в документі.

В ICU вважають, що перебої з подачею електроенергії стануть ключовою економічною проблемою для уряду найближчим часом.

В інвестгрупі нагадують офіційні оцінки, згідно з якими було пошкоджено близько 40% усієї інфраструктури, а також той факт, що відключення електроенергії залишаються частими і тривалими у восьми областях України, на частку яких до війни припадало 55% ВВП.

"Ми не очікуємо швидкого чи значного відновлення економіки у 2023 році через поєднання слабкого внутрішнього попиту та логістичних обмежень для експорту. Ми прогнозуємо помірне зростання ВВП на рівні 4% наступного року", - зазначається у звіті.

ICU уточнює, що прогноз на 2023 рік передбачає значно нижчу інтенсивність бойових дій, покращення ситуації з безпекою та поступове повернення українських біженців з-за кордону, проте не враховує жодних значних репарацій чи прямих іноземних інвестицій.

Інвестгрупа очікує, що надходження іноземних кредитів та грантів забезпечить НБУ достатніми ресурсами для продовження значних обсягів інтервенцій на валютному ринку при поповненні міжнародних резервів. У результаті офіційний курс гривні на кінець цього року залишиться на рівні 36,6 грн/$1, тоді як наступного року девальвує лише на 10% і на його кінець становитиме 40,2 грн/$1, а міжнародні резерви зростуть із $27 млрд до $35 млрд. Раніше аналітики очікували курсу 40 грн/$1 на кінець цього року і 45 грн/$1 - на кінець наступного.

Щодо інфляції ICU зазначає, що вона продовжує прискорюватися, але досягне піку в лютому 2023 року, а потім розвернеться і становитиме за підсумками 2023 року 24% проти 30% цього року.

Говорячи про держборг, інвестгрупа прогнозує його зростання цього року з 49% ВВП до 85% ВВП на кінець цього року через нові запозичення та знецінення гривні на 25% наприкінці липня.

Водночас прогнозоване ICU на кінець 2023 року відношення боргу до ВВП у діапазоні 85-90% не свідчить про неминучу боргову кризу, наголошується у звіті.

"В України буде дуже сприятливий графік погашення боргу в іноземній валюті, який навряд чи вплине на ліквідність державних фінансів. Утім, новий раунд реструктуризації єврооблігацій (19,8% державного боргу на кінець вересня) з деяким списанням видається неминучим на цьому на етапі", - вважають аналітики інвестгрупи.

Вони називають дві основні причини: необхідний Україні значний простір для післявоєнного фіскального стимулювання та ймовірні вимоги щодо скорочення приватного боргу з боку іноземних урядів, які надали фінансову допомогу у вигляді грантів або через пільгові кредити.

На думку ICU, пропозиція про реструктуризацію від Мінфіну може з'явитися ближче до завершення досягнутого влітку цього року дворічного відстрочення виплат за єврооблігаціями.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%.

Крім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України у середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року із 5,5% до 4%.

Водночас минулого тижня перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури в жовтні збільшили темпи падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що нижче за показники, які були у вересні-серпні, - 35%.

Міністр фінансів Сергій Марченко цього тижня припустив, що падіння ВВП України за підсумками цього року становитиме 33-35%, а Свириденко наголосила на необхідності скоригувати макропрогноз.

