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Держбюджет на 2023 рік – основні цифри
20:12 03.11.2022 |
При доопрацюванні проєкту Державного бюджету України на 2023 рік після прийняття за основу було враховано близько 60% правок та пропозицій народних депутатів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
"Ми спільно шукали рішення для посилення міжнародної підтримки у наступному році не тільки для вирішення нагальних проблем, пов'язаних із відбудовою критичної інфраструктури та соціальною підтримкою громадян, а й піднімали питання подальшого відновлення країни», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
В ухваленому 3 листопада документі прогноз реального зростання ВВП у 2023 році скориговано до більш консервативних 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%).
Прогноз інфляції у 2023 році зменшено з 30% до 28% (у вимірі грудень до грудня), а прогноз номінального ВВП на 2023 рік скориговано на 120 млрд грн - до 6 280 млрд гривень.
Більш оптимістичні очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долара. На кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). Припущення щодо середньорічного значення обмінного курсу залишилось без змін (42,2 грн за дол.).
Доходи проєкту державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 1 трлн 173 млрд грн та доходи спеціального фонду - 156 млрд гривень. Їх збільшено порівняно з першим читанням на 50 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 26 млрд грн, а за спеціальним фондом - на 24 млрд гривень.
За загальним фондом передбачено збільшення надходжень від податку та збору на доходи фізичних осіб на 15 млрд грн (за рахунок перегляду макропоказників та удосконалення підходів до прогнозування ПДФО); ПДВ із ввезених товарів - на 27 млрд грн (за рахунок підвищення ставок оподаткування пального з 7% до 20%); коштів, що перераховуються НБУ, - на 35,5 млрд грн (у зв'язку з уточненою інформацією Національного банку про суму прибутку).
При цьому за загальним фондом планується зменшення податку на прибуток на 21 млрд грн (через зменшення прибутку прибуткових підприємств); рентної плати за видобування природного газу - на 23 млрд грн (у зв'язку із змінами щодо бази оподаткування природного газу); ПДВ з вироблених в Україні товарів, з урахуванням бюджетного відшкодування, - на 6 млрд грн (через зміну макропоказників та зменшення споживчих витрат).
За спеціальним фондом передбачено збільшення акцизного податку з пального на 7 млрд грн (за рахунок повернення довоєнних ставок оподаткування); коштів, що перераховуються НБУ, - на 16 млрд грн; грантів - на 442 млн грн (за програмами міжнародної підтримки для МОЗ та Мінреінтеграції).
Також при доопрацюванні проєкту держбюджету до другого читання збільшено дефіцит на 17 млрд грн - до 20,6% ВВП. Його планується профінансувати за рахунок збільшення зовнішніх запозичень. Відповідно, на цю суму зросте обсяг державного боргу - до 6 423 млрд гривень в еквіваленті.
Крім цього, збільшено й видатки державного бюджету на 67 млрд гривень. Вони становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду - 2 312 млрд грн та спеціального фонду - 328 млрд гривень.
Ресурс на національну безпеку і оборону порівняно з першим читанням не змінився та становить близько 50% всього бюджету. Це 1 141 млрд грн, або 18,2% ВВП (загальний фонд - 1 006 млрд грн, спеціальний фонд - 115 млрд грн, державні гарантії - до 20 млрд грн).
Для вирішення питань соціального та економічного характеру передбачено збільшення видатків держбюджету, зокрема на виплату пенсій - на 39 млрд грн (до 272 млрд грн) та фонд ліквідації наслідків збройної агресії - на 16 млрд грн (до 35,5 млрд гривень).
Також видатки збільшено на освіту - 555 млн грн, зокрема на розвиток дистанційної форми навчання (на 150 млн грн), на проведення зовнішнього незалежного оцінювання (на 215 млн грн); на культуру (235 млн грн), у тому числі для забезпечення реалізації проєктів Українським культурним фондом та Українським інститутом книги; для пільгові іпотечні кредити внутрішньо переміщеним особам - 20 млн гривень.
Окрім того, здійснено перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів. Зокрема, передбачено нову бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку» у сумі 2 млрд гривень.
Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт Державного бюджету України на 2023 рік. А 3 листопада документ було ухвалено у другому читанні та в цілому.
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