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НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році
14:26 28.10.2022 |
Національний банк України (НБУ) прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів із 25% ВВП у 2022 році (16% ВВП із урахуванням грантів) до 19% ВВП у 2023 році та 12% ВВП - у 2024-му, йдеться в інфляційному звіті, який Нацбанк оприлюднив на своєму сайті.
"Міжнародна фінансова допомога стала основним джерелом покриття значних бюджетних потреб під час війни. У третьому кварталі грантові кошти ($7,8 млрд) набули особливого значення як джерело доходів та перевищили 40% доходів державного бюджету (становлять понад чверть із початку року)", - зазначив НБУ.
"Інша причина звуження дефіциту - часткове скасування податкових пільг та преференцій", - додав центробанк.
У зв'язку з цим він покращив прогноз дефіциту зведеного бюджету 2022 року до 764 млрд грн із 811 млрд грн у липневому прогнозі.
Водночас прогноз дефіциту бюджету на кінець 2023 року погіршився до 804 млрд грн із 632 млрд грн у липневому прогнозі, а прогноз дефіциту бюджету на кінець 2024 року - до 591 млрд грн із 499 млрд грн.
Нацбанк розраховує на продовження масштабної зовнішньої підтримки та відмову від емісійного фінансування у 2023 році.
НБУ зазначає, що значні бюджетні витрати забезпечують обороноздатність та підтримку населення, а низка податкових стимулів зберігається для підтримки бізнесу.
"Значний дефіцит бюджету створює фіскальний імпульс, який пом'якшує наслідки агресії РФ для економіки в 2022 році і закладає умови майбутнього відновлення", - зазначає регулятор.
Він уточнив, що дефіцит зведеного бюджету за січень-вересень цього року досяг історичного рекорду - понад 407 млрд грн, а за вирахуванням грантів - майже 750 млрд грн.
Водночас НБУ наголошує на необхідності помітного звуження дефіциту держбюджету, починаючи з 2024 року, для стабілізації державного боргу.
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