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Українці у вересні збільшили чисті витрати за кордоном до $1,5 млрд
21:50 25.10.2022 |
Тенденція щомісячного зниження чистих витрат українців за кордоном, що спостерігалася з травня цього року, була порушена у вересні, коли ці витрати зросли до $1,5 млрд із $1,3 млрд у серпні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Згідно з поданою ним на Міжнародній експертній конференції з відновлення України в Берліні у вівторок інформації, якщо у січні-лютому цього року ця стаття платіжного балансу була близько нуля, то в березні дефіцит по ній зріс до $1,6 млрд, у квітні - до $1,7 млрд, а травні - до $2,4 млрд.
У наступні місяці він скорочувався: у червні - до $1,9 млрд, у липні - до $1,4 млрд та у серпні, як було сказано вище, - до $1,3 млрд.
"Щоб люди поверталися, потрібно створити безпечні умови", - наголосив Марченко.
Водночас він зазначив, що багато в чому завдяки зерновій угоді торговельний баланс України в останні місяці почав вирівнюватися: дефіцит у вересні звузився до $0,4 млрд з $1,1 млрд у серпні, $1,7 млрд і $1,6 млрд у липні та червні та $0,8 млрд у травні.
За перші два місяці торговельний дефіцит становив сумарно $1,1 млрд, після чого змінився профіцитом $0,9 млрд у березні та балансом у квітні.
Як повідомлялося з посиланням на дані Держприкордонслужби, із 10 травня потік на в'їзд в Україну через її західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив склала рекордні 47 тис. людей.
Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб. Проте за останній місяць чистий відтік сягнув уже 34 тис. людей.
За даними УВКБ ООН на 18 жовтня, загалом з України із початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 14,325 млн осіб, з них до Польщі - 6,947 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 1,590 млн осіб, Румунію - 1,392 млн осіб, Словаччину - 867,1 тис. осіб, Молдову - 660,5 тис. осіб, Білорусь - 16,7 тис. осіб.
Одночасно в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 18 жовтня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 6,942 млн осіб.
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