Бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування підприємств у вересні

У вересні тривало пом'якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації. Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви у березні-травні цього року. У вересні 2022 року ІОДА зріс до 46.1 із 44.1 у серпні .

Підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив: секторальний індекс у вересні становив 47.1 порівняно з 46.7 у серпні. Другий місяць поспіль респонденти очікують збільшення обсягів виготовленої продукції, зумовлене насамперед зростанням оцінок щодо обсягу нових замовлень. Водночас очікування стосовно обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

Підприємства сектору будівництва мали найстриманіші серед всіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності, зумовлені низькою фінансовою спроможністю споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником: секторальний індекс становив 41.0 (у серпні - 41.2). Дещо знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, водночас респонденти не очікують збільшення обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі у вересні поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності, вперше з початку року впритул наблизившись до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 49.9 порівняно з 47.4 у серпні. Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу, водночас вказують на зменшення залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також поліпшили власні очікування: секторальний індекс зріс до 43.4 із 39.6 у серпні. Респонденти пом'якшили негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас зберегли високі очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 вересня 2022 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємств. Серед опитаних підприємств 45.8% - компанії промисловості, 27.2% - сфери послуг, 21.9% - торгівлі, 5.1% - будівництва; 30.1% респондентів - великі підприємства, 31.5% - середні, 38.4% - малі.

31.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 11.4% - лише експортні операції, 15.0% - лише імпортні операції, 42.4% - не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) - інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.