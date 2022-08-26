Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Затримка відшкодування ПДВ при експорті гальмує інвестиції, – УКАБ
09:28 26.08.2022 |
Відшкодування ПДВ в Україні при експорті фактично досі не працює, що безпосередньо має негативний вплив на ціни агропродукції, доходи аграріїв і інвестиції у виробництво та логістику.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".
Наразі, враховуючи період, коли СЕА ПДВ не працювала, аграрії очікують на відшкодування за лютий-червень 2022 року, тобто за цілих п'ять місяців, зазначили в асоціації.
Водночас ПДВ на імпорт та закупівлю ресурсів сплачується в повній мірі, у той час як зробити взаємозалік з сформованим ПДВ кредитом неможливо.
"Наслідком невідшкодування ПДВ є відсутність значної частини обігових коштів, на які могли розраховувати агровиробники. Наприклад, аграрії зараз могли б закупити зерновози, необхідні для перевезення на експорт збіжжя. З кожного авто потрібно заплатити поверх 20% ПДВ, який мав би йти в розрахунок ПДВ кредиту. Як результат, на кожні 10 авто можна було б докуповувати ще 2 авто за рахунок відшкодування ПДВ. Водночас кожне додаткове авто - це 1-2 нові робочі місця для водіїв, сплачені податки з заробітної плати, додаткові валютні надходження та плюс до ВВП. Проте цього не відбувається через невідшкодування ПДВ", - пояснив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.
За його словами, якщо ситуація з відшкодуванням ПДВ експортерам найближчим часом не зміниться, то і без того складне становище аграріїв погіршиться. Особливо з огляду на те, що зараз триває сезон збирання врожаю поточного року, який незабаром сільгоспвиробники також почнуть відправляти на експорт.
Це все в результаті може призвести до того, що реальний аграрний ПДВ буде продаватись на ринку із дисконтом, знову почнеться "нетиповий експорт" і заявки на відшкодування зменшаться, але і надходження ПДВ до державного бюджету суттєво впадуть.
"УКАБ закликає владу якнайшвидше вирішити питання нормального адміністрування податку на додану вартість та відновлення відшкодування ПДВ для підтримки інвестицій в розвиток агросектору", - зазначили в асоціації.
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба передала до Держказначейства документи на відшкодування податку на додану вартість у липні на загальну суму 5 млрд грн, проте казначейство не провело ці виплати.
Нагадаємо, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було зупинено і відновилося лише у червні, після чого знову припинилося в липні.
Усього за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року - відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Всі енергоблоки ЗАЕС все ще відключені від енергомережі – Енергоатом
|Аграрії вже намолотили 25,3 мільйона тонн зерна
|Середні ціни на автогаз, А-95 та дизпаливо 26 серпня знову збереглися
|Затримка відшкодування ПДВ при експорті гальмує інвестиції, – УКАБ
|Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня
|Банки вже видали українським експортерам кредитів на 33 мільйони
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію