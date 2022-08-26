Затримка відшкодування ПДВ при експорті гальмує інвестиції, – УКАБ

Відшкодування ПДВ в Україні при експорті фактично досі не працює, що безпосередньо має негативний вплив на ціни агропродукції, доходи аграріїв і інвестиції у виробництво та логістику.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Наразі, враховуючи період, коли СЕА ПДВ не працювала, аграрії очікують на відшкодування за лютий-червень 2022 року, тобто за цілих п'ять місяців, зазначили в асоціації.

Водночас ПДВ на імпорт та закупівлю ресурсів сплачується в повній мірі, у той час як зробити взаємозалік з сформованим ПДВ кредитом неможливо.

"Наслідком невідшкодування ПДВ є відсутність значної частини обігових коштів, на які могли розраховувати агровиробники. Наприклад, аграрії зараз могли б закупити зерновози, необхідні для перевезення на експорт збіжжя. З кожного авто потрібно заплатити поверх 20% ПДВ, який мав би йти в розрахунок ПДВ кредиту. Як результат, на кожні 10 авто можна було б докуповувати ще 2 авто за рахунок відшкодування ПДВ. Водночас кожне додаткове авто - це 1-2 нові робочі місця для водіїв, сплачені податки з заробітної плати, додаткові валютні надходження та плюс до ВВП. Проте цього не відбувається через невідшкодування ПДВ", - пояснив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

За його словами, якщо ситуація з відшкодуванням ПДВ експортерам найближчим часом не зміниться, то і без того складне становище аграріїв погіршиться. Особливо з огляду на те, що зараз триває сезон збирання врожаю поточного року, який незабаром сільгоспвиробники також почнуть відправляти на експорт.

Це все в результаті може призвести до того, що реальний аграрний ПДВ буде продаватись на ринку із дисконтом, знову почнеться "нетиповий експорт" і заявки на відшкодування зменшаться, але і надходження ПДВ до державного бюджету суттєво впадуть.

"УКАБ закликає владу якнайшвидше вирішити питання нормального адміністрування податку на додану вартість та відновлення відшкодування ПДВ для підтримки інвестицій в розвиток агросектору", - зазначили в асоціації.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба передала до Держказначейства документи на відшкодування податку на додану вартість у липні на загальну суму 5 млрд грн, проте казначейство не провело ці виплати.

Нагадаємо, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було зупинено і відновилося лише у червні, після чого знову припинилося в липні.

Усього за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року - відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.