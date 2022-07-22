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АНАЛІТИКА

Україна у червні скоротила виплавку сталі у 6,3 рази до червня-2021, посівши 36-е місце у рейтингу Worldsteel

15:25 22.07.2022 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України у червні поточного року знизили виробництво сталі у 6,34 раза, або на 84,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 295 тис. тонн, посівши 36-е місце у рейтингу 64 країн- Основні світові виробники цієї продукції складені Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з даними Worldsteel, оприлюдненими у п'ятницю, у червні-2022 зафіксовано скорочення виплавки сталі до червня-2021 у більшості країн першої десятки, окрім Індії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня є такою: Китай (90,73 млн тонн, падіння на 3,3% до червня-2021), Індія (9,968 млн тонн, зростання на 6,3%), Японія (7,449 млн тонн, "мінус" 8,1%), США (6,869 млн тонн, менше на 4,2%), Південна Корея (5,610 млн тонн, "мінус" 6%), РФ (5 млн тонн, "мінус" 22,2%), Німеччина (3,193 млн тонн, "мінус" 7%), Туреччина (2,938 млн тонн, менше на 13,1%), Бразилія (2,880 млн тонн, "мінус" 6,1%) та Іран (2,2 млн тонн, "мінус" (10,8%).

Далі йдуть Італія (1,876 млн тонн, "мінус" 14,2%), Тайвань (КНР, 1,790 млн тонн, "мінус" 5,7%), В'єтнам (1,728 млн тонн, "мінус" 12,3%) та Мексика (1,6 млн тонн, менше на 3,5%).

Україна перебуває на 36-й позиції із 295 тис. тонн сталі (менше на 84,2% до червня-2021). У травні поточного року країна виробила 308 тис. тонн, у квітні - 281 тис. тонн, у березні - 200 тис. тонн, у лютому - 1,374 млн тонн, у січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у червні поточного року виплавка сталі у світі знизилася на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 158,083 млн тонн.

За шість місяців 2022 року перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай (526,880 млн тонн, зниження на 6,5%), Індія (63,2 млн тонн, зростання на 8,8%), Японія (45,998 млн тонн, зниження на 4,3%), США (41,147 млн ​тонн, "мінус" 2,2%), РФ (35,432 млн тонн, зниження на 7,2%), Південна Корея (33,841 млн тонн, "мінус" 3,9%), Німеччина (19,561 млн тонн, "мінус" 5,5%), Туреччина (18,955 млн тонн, падіння на 4,6%), Бразилія (17,404 млн тонн, зниження на 2,9%) та Іран (13,625 млн.) тонн (зниження на 10,8%).

Далі йдуть Італія (12,228 млн тонн, нижче на 4,1%), В'єтнам (11,306 млн тонн, "мінус" 7,3%), Тайвань (КНР, 10,931 млн тонн, "мінус" 4,9%) та Мексика ( 9,365 млн. тонн, менше на 1%).

Україна за підсумками першого півріччя 2022 року посіла 20 місце з виплавкою 4,539 млн. тонн сталі ("мінус" 58,2%).

Загалом за шість місяців 2022 року 64 країни виробили 949,440 млн тонн сталі, що на 5,5% менше, ніж за 6 міс-2021 рік.

Як повідомлялося, за 12 місяців 2021 року перша десятка країн-виробників сталі була такою: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, зниження на 3%), Індія (118,134 млн тонн, зростання на 17,8%), Японія (96,334 млн тонн , +14,9%), США (86,012 млн тонн, +18,3%), РФ (75,970 млн тонн, +6,1%), Південна Корея (70,556 млн тонн, +5,2%), Туреччина ( 40,360 млн тонн, +12,7%), Німеччина (40,066 млн тонн, +12,3%), Бразилія (36,039 млн тонн, +14,7%) та Іран (28,460 млн тонн, -1,8%).

Далі йшли Італія (24,4 млн тонн, більше на 19,7%), В'єтнам (23,560 млн тонн, +4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, +10,9%), Україна (21,366 млн тонн, +3,6%) та Мексика (18,4 млн тонн, +9,5%).

Загалом за 12 місяців 2021 року 64 країни виробили 1 млрд 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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