В Україні засіяли озиминою вже понад 4 мільйони гектарів

Українські аграрії станом на 14 жовтня засіяли 4,08 млн гектарів озимих зернових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Станом на 14 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 083,2 тис. га озимих культур. Це 62% від прогнозованих площ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, озимої пшениці посіяно понад 2,82 млн га, озимого ячменю - 222 тис. га, озимого жита - 54,8 тис. га. Також аграрії сіють озимий ріпак - 985,3 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях, до того ж сівбу цієї культури вже завершили аграрії 13 областей.