В Україні засіяли озиминою вже понад 4 мільйони гектарів

18:44 14.10.2025 |

Новини АПК

 

Українські аграрії станом на 14 жовтня засіяли 4,08 млн гектарів озимих зернових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Станом на 14 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 083,2 тис. га озимих культур. Це 62% від прогнозованих площ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, озимої пшениці посіяно понад 2,82 млн га, озимого ячменю - 222 тис. га, озимого жита - 54,8 тис. га. Також аграрії сіють озимий ріпак - 985,3 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях, до того ж сівбу цієї культури вже завершили аграрії 13 областей.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

