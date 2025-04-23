Більшість заявок на компенсації за розмінування сільгоспземель не відповідають вимогам - Мінекономіки

З початку року аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них відхилили як такі, що не відповідають вимогам програми.

Про це під час презентації інформаційної кампанії для фермерів щодо держпрограми компенсації за розмінування повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає кореспондент Укрінформу.

Посадовець нагадав, що на практиці програма компенсації запрацювала торік у вересні - після дев'яти місяців підготовчої роботи.

«Цей процес не зупиняється, ми постійно її (програму - ред.) допрацьовуємо, реагуємо на пропозиції Центру гуманітарного розмінування щодо її вдосконалення, постійно спілкуємося з представниками галузі - операторами протимінної діяльності і аграріями, щоб зробити програму більш зручною й такою, що покриватиме більше запитів. Але бачимо, що за результатами першого кварталу динаміка нижча, ніж була на початку дії програми, попри те, що у нас є величезний ресурс, який можна використовувати», - сказав Безкаравайний.

Він послався на дані статистики, згідно з якими приблизно за такий же проміжок часу торік відбулося 50 торгів із надання послуг із розмінування, за підсумками яких підписано контракти на понад 0,5 млрд грн. Цьогоріч же відбулося менш як два десятки аукціонів, а сума укладених угод не перевищує 300 млн грн. При тому, що на програму компенсацій у 2024 році виділили 3 млрд грн.

«Це насамперед підтверджує гіпотезу про те, що агровиробники були більше зайняті підготовкою до нового польового сезону. Друге можливе пояснення - те, що про нашу програму мало знають і думають, що вона складна та вимагає значного ресурсу», - вважає заступник міністра.

Насправді ж програма "дуже проста", стверджує він. Від агровиробника треба, по суті, лише бажання й можливість скористатися інтернетом.

"Але нас найбільше турбує те, що якість заявок цього року набагато гірша. Величезна кількість заявок відхиляються з досить простої причини: вони не містять жодних підтверджень даних про потенційне забруднення або стосуються ділянок поза межами територій, на які поширюється дія програми», - пояснив Безкаравайний.

Звідси, за його словами, неприємні цифри: з 225 поданих аграріями заявок 189 довелося відхилити.

Аби сільгоспвиробники дізналися більше про умови державної програми і не припускалися помилок при підготовці необхідних документів, Міністерство економіки разом із партнерами започаткувало інформаційну компанію з підтримки процесу надання компенсацій за розмінування сільгоспугідь.

Також створено вебсайт для фермерів, котрі хочуть взяти участь у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель. В одному місці тут зібрано всю ключову інформацію, що дозволить за кілька натискань перевірити, чи фермер відповідає умовам участі у програмі. Також є детальні інструкції, як подати заявку через Державний аграрний реєстр.

«Наша мета - підсилювати операторів протимінної діяльності, нарощувати спроможність ринку. А з іншого боку - популяризувати програму поміж агровиробників<...> Трохи згодом плануємо розширити програму на інші види ділянок, інші типи земель, аби розмінувати якомога більше територій», - підсумував заступник міністра.

Комунікаційну кампанію щодо популяризації державної програми компенсації вартості розмінування агроземель розроблено Міністерством економіки України, національною платформою Demine Ukraine, Центром гуманітарного розмінування за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування Республіки Корея.