Світові ціни на продовольство в листопаді досягли піку з квітня 2023 р., вартість вершкового масла побила рекорд - ФАО

Світові ціни на продовольство в листопаді порівняно з жовтнем зросли на 0,5%, їхній індекс становив 127,5 пункта, сягнувши максимального рівня з квітня 2023 року, повідомляють у щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Порівняно з листопадом 2023 року ціни зросли на 5,7%, але були на 20,4% нижчими за пікове значення березня 2022 року.

Індекс цін на зернові в листопаді в річному вираженні знизився 8%. Але порівняно з жовтнем світові ціни на пшеницю зросли у зв'язку зі збільшенням поставок зерна в Південній півкулі та поліпшенням стану озимини в деяких великих країнах-експортерах Північної півкулі. Ціни на кукурудзу залишалися стабільними на тлі сприятливих погодних умов у Південній Америці, зниження попиту на поставки з України, а також низки інших факторів сезонного характеру.

Ціни на ячмінь, сорго та рис дещо знизилися.

Індекс цін на рослинні олії в листопаді порівняно з жовтнем зріс на 7,5% і досяг найвищого рівня з липня 2022 року. Як пояснюється в документі, це збільшення було зумовлено зростанням котирувань пальмової, ріпакової, соєвої та соняшникової олій. Найактивніше зростають ціни на пальмову олію, це триває шостий місяць поспіль.

Індекс цін на молочну продукцію в листопаді порівняно з жовтнем зріс на 0,6% і на 20,1% у річному вираженні. Найбільше зросли котирування сухого молока, особливо незбираного, що зумовлено відновленням світового попиту та сезонним зниженням виробництва молока в країнах Західної Європи.

Світові ціни на вершкове масло зростають 14-й місяць поспіль. Вони досягли нового рекордного рівня в умовах активного попиту на внутрішніх і світових ринках за обмеженості складських запасів, особливо в Західній Європі. Зростання цін на сир зумовлене обмеженістю пропозиції, яка не здатна задовольнити зростання імпортного попиту на спотовому ринку.

Індекс цін на м'ясо в листопаді порівняно з переглянутим показником жовтня знизився на 0,8%, але в річному вираженні він був вищим на 5,9%. "Місячне зниження було зумовлене, головним чином, падінням світових цін на свинину, яке триває п'ятий місяць поспіль. Воно спричинене зниженням котирувань у ЄС в умовах значних обсягів пропозиції та стійко низького попиту на світових і внутрішніх ринках", - йдеться в огляді.

Ціни на баранину дещо знизилися під впливом динаміки курсів валют. М'ясо птиці трохи подешевшало через великі обсяги експортної пропозиції з боку провідних регіонів-виробників. Світові котирування яловичини загалом зберігали стабільність.

Індекс цін на цукор у листопаді порівняно з жовтнем знизився на 2,4% після двох місяців зростання. У результаті його значення виявилося на 21,7% нижчим, ніж рік тому. Зниження пояснюється початком сезону переробки в Індії та Таїланді, а також ослабленням занепокоєння з приводу врожаю майбутнього року в Бразилії, пояснюється в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.