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Цьогорічне зростання обсягів експорту пшениці зумовлене раннім початком жнив - експерт
10:29 05.11.2024 |
Більші порівняно з 2023/2024 маркетинговим роком (МР) обсяги експорту пшениці з України зумовлені раннім початком збирання цьогорічного врожаю.
Про це повідомив аналітик ринку зерна та логістики Максим Харченко, передає Укрінформ із посиланням на УкрАгроКонсалт.
"Пшениця. У 2024/25 МР ранній збір врожаю дозволив показати значні обсяги експорту у перші місяці порівняно із попередніми сезонами. На відміну від старту 2023/24 МР, Україна мала в розпорядженні працюючі глибоководні порти, що також відіграло свою роль. Завдяки цьому, Україна змогла експортувати пшеницю на віддалені ринки Азії, повернувшись в Індонезію, В'єтнам та Таїланд", - зазначив Харченко.
Він додав, що на п'ять найбільших імпортерів української пшениці припадають дві третини загального експорту.
Що ж до ячменю, обсяги експорту цієї культури за липень - вересень нинішнього року перевищили 1 млн т. Це вдвічі більше показника аналогічного періоду 2023/2024 МР, нагадав Харченко.
Експерт вважає, що темпи експорту прискорилися завдяки Китаю, який повернувся до купівлі українського ячменю.
Хоча у вересні КНР тимчасово зменшила імпорт зернових для підтримки власного виробника, вже у жовтні постачання відновилися. Пʼять найбільших імпортерів українського ячменю мають частку 80% у загальному експорті.
Як повідомляв Укрінформ, Україна із початку 2024/2025 маркетингового року станом на 30 жовтня експортувала 14,140 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.
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