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Артур Еш
Ціни на українську пшеницю зростають, пропозиції замало - аналітики
17:52 01.10.2024 |
Ціни на пшеницю минулого тижня продовжили підвищуватись, що було зумовлено активним попитом трейдерів та відповідною динамікою на експортному ринку, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".
Згідно з повідомленням, деякі борошномели також готові були підвищувати ціни, намагаючись залучити більш об'ємні партії зернової. При цьому багато покупців вважали подальше підвищення цін недоцільним, оскільки вони мають складнощі з реалізацією борошна.
"Кількість пропозицій пшениці залишалася недостатньою через стримування продажу аграріями, які очікували подальшого підвищення цін на зернову", - зазначили аналітики.
За їхньою інформацією, ціни на пшеницю 2 та 3 класу фіксувалися переважно в межах 9000-9800 грн/т та 8500-9400 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю - 7500-8700 грн/т СРТ.
Експерти "УкрАгроКонсалт" у свою чергу наголосили, що в сезоні-2024 якість урожаю пшениці виявилася кращою, ніж очікувалося. Співвідношення продовольчої пшениці до кормової за вмістом білка становить приблизно 50 : 50.
"Темпи експорту пшениці в перші місяці сезону випереджають показники двох попередніх років, але це насамперед пов'язано зі стабільною роботою морського коридору. Серпневі та вересневі показники експорту все ж таки відстають від середніх темпів за останні 5 років, що логічно, враховуючи менший експортний потенціал" , - констатували в агентстві.
Аналітики повідомили, що основними покупцями української пшениці з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень 2024 - червень 2025-го) були Іспанія, Індонезія, В'єтнам, Єгипет, Таїланд. Появу у п'ятірці найбільших імпортерів української пшениці країн Південно-Східної Азії вони пояснили можливістю відвантажувати пшеницю через глибоководні порти Великої Одеси.
Водночас, експерти кажуть, що безперечним лідером з імпорту української пшениці залишається Іспанія.
"Ця країна зменшить свої апетити в 2024/25 МР, але все одно залишиться ключовим імпортером", - додали в "УкрАгроКонсалт".
Аналітики звернули увагу, що станом на 23 вересня в Україні пшеницею озимої було засіяно 944.5 тис. га, або 20% прогнозованих площ. За тиждень стався приріст в 11%, але цих темпів наразі недостатньо, щоб досягти цільового показника в 5187 тис. га. Згідно з планом, у 2024 році буде засіяно на 217 тис. га менше, ніж у 2023 році (-4%).
Експерти вказали, що низка агрохолдингів розширює свої посівні площі під озимою пшеницею, зокрема, МХП планує засіяти на 23% більше цієї зернової, ніж роком раніше.
"Оптимальний час для посіву завершується в середині-кінці жовтня, тому господарства мають поквапитися посіяти озиму пшеницю ", - резюмували в "УкрАгроКонсалт".
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