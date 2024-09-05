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Спека і посуха цього літа негативно вплинули на врожай пізніх культур - УЗА
14:02 05.09.2024 |
Упродовж останньої літньої декади опадів в Україні не було зовсім, за винятком крайніх західних районів, де їх кількість в основному була незначною, що призвело до зниження врожайності.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська зернова асоціація з посиланням на звіт Укргідрометцентру.
"Надмірне тепло, яке спостерігалося нинішнього літа в липневій та серпневій хвилях спеки, негативно позначилося на продуктивності пізніх сільгоспкультур, призвело до зниження врожайності, адже спостерігалося на репродуктивних стадіях розвитку рослин, які визначають кінцеву врожайність", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після липневої спеки в серпні ґрунтова та атмосферна посухи поширились на південні, центральні та східні області, охопивши 60-70% площ, у тому числі і в західні райони.
На півдні та в центрі (Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області) посуха триває понад 4-5 декад поспіль, а рівень вологи в ґрунті впав до нуля.
Фахівці вважають, що причина полягає у високих температурах упродовж червня-серпня (на 2-3°С вище норми) і тривалих спекотних хвилях. На заході було до 30 днів з температурою вище +30°C, а в центрі та на півдні - до 77 днів.
На півдні температура вище +35°C трималась 15-30 днів, а кількість опадів за цей період не перевищила в основному 30-60% норми, місцями менше 30%.
Так, на окремих площах центральних областей відзначалося засихання листя кукурудзи, гречки та сої, а на площах східних та південних областей - засихання листя соняшнику та цукрових буряків. Водночас стан городніх культур експерти оцінили як переважно задовільний.
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