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АНАЛІТИКА

Спека і посуха цього літа негативно вплинули на врожай пізніх культур - УЗА

14:02 05.09.2024 |

Новини АПК

 

Упродовж останньої літньої декади опадів в Україні не було зовсім, за винятком крайніх західних районів, де їх кількість в основному була незначною, що призвело до зниження врожайності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська зернова асоціація з посиланням на звіт Укргідрометцентру.

"Надмірне тепло, яке спостерігалося нинішнього літа в липневій та серпневій хвилях спеки, негативно позначилося на продуктивності пізніх сільгоспкультур, призвело до зниження врожайності, адже спостерігалося на репродуктивних стадіях розвитку рослин, які визначають кінцеву врожайність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після липневої спеки в серпні ґрунтова та атмосферна посухи поширились на південні, центральні та східні області, охопивши 60-70% площ, у тому числі і в західні райони.

На півдні та в центрі (Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області) посуха триває понад 4-5 декад поспіль, а рівень вологи в ґрунті впав до нуля.

Фахівці вважають, що причина полягає у високих температурах упродовж червня-серпня (на 2-3°С вище норми) і тривалих спекотних хвилях. На заході було до 30 днів з температурою вище +30°C, а в центрі та на півдні - до 77 днів.

На півдні температура вище +35°C трималась 15-30 днів, а кількість опадів за цей період не перевищила в основному 30-60% норми, місцями менше 30%.

Так, на окремих площах центральних областей відзначалося засихання листя кукурудзи, гречки та сої, а на площах східних та південних областей - засихання листя соняшнику та цукрових буряків. Водночас стан городніх культур експерти оцінили як переважно задовільний.
 

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