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АНАЛІТИКА

В Україні зросли заготівельні ціни на молоко

17:39 14.08.2024 |

Новини АПК

 

На зростання цін на молоко-сировину вплинули скорочення надходжень молока-сировини на переробку з молочно-товарних ферм, різке падіння надою в господарствах населення внаслідок сильної спеки та енергетичної кризи в Україні, - повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 7 серпня склала 14,62 грн/кг без ПДВ, що на 50 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,60 до 15,20 грн/кг без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 90 коп. за останній місяць. Нижня межа цінового діапазону виросла на 40 коп.

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,62 грн/кг без ПДВ (+50 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,60 до 15,20 грн/кг без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини липня, верхня межа цінового діапазону виросла на 90 коп., а нижня межа збільшилась на 40 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,52 грн/кг без ПДВ, що на 32 коп. більше порівняно до ціни в першій половині липня. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 грн/кг, а максимальна ціна - 14,05 грн/кг. За останній місяць нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 90 коп.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 14,25 грн/кг без ПДВ, що на 44 коп. більше ніж місяць тому.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що скорочення надходжень молока-сировини на переробку в період сильної спеки в липні, спричинила чергове підвищення закупівельних цін на початку серпня. Довготривалі відключення електроенергії через енергетичну кризу в Україні внаслідок ракетних ударів російських окупантів призвели до перебоїв в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах і теплових ударів у корів, які вплинули на скорочення продуктивності на 20-30%.

Найбільш різко впало виробництво в господарствах населення, що сприяє збереженню дефіциту молока-сировини на ринку, який не встигає компенсувати промисловий сектор. Станом на тепер в Україні падає рентабельність виробництва сирів, молочної сироватки, вершкового масла, сирного продукту. Молокопереробні підприємства намагаються працювати на обороті з мінімальною рентабельністю.

Скоріш за все, недостатня кількість молока, яка надходить від молочно-товарних ферм, а також дорожчання молочних жирів сприятимуть зростанню цін на сире молоко в другій половині серпня. Перспективи росту цін в вересні залежатимуть від попиту і купівельної активності споживачів на внутрішньому ринку. Дорожчання сировини та довгострокове збільшення витрат на енергоносії вірогідно впливатимуть на ціни на свіжі молочні продукти на внутрішньому ринку.

Близько 70% молока, яке йде на переробку, споживається в середині країни, а близько 50% даного обсягу використовується у виробництві свіжих молочних продуктів. Ймовірно, низька купівельна спроможність населення в умовах війни може стримувати ріст цін восени. Можливо, що значні запаси сухого молока на складах в Україні також сприятимуть стабілізації закупівельних цін, якщо молокопереробні підприємства почнуть його відновлювати для потреб переробки у разі значного дефіциту молока-сировини восени.


В Україні зросли заготівельні ціни на молоко
 

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