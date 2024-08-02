Світові ціни на продовольство в липні знизилися на 3,1% - ФАО

Світові ціни на продовольство в липні цього року проти аналогічного місяця 2023 року опустилися на 3,1%. Порівняно з червнем цього року вони були "трохи нижчими за переглянутий червневий показник", ідеться в щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Липневі ціни також були на 24,7% нижчими за їхній піковий рівень, досягнутий у березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в липні був меншим на 3,8% за червневий показник і на 12% у річному вираженні. Порівняно з червнем було зафіксовано зниження світових експортних цін на всі основні види зернових. Така тенденція спостерігається другий місяць поспіль. Ціни на пшеницю опускаються на тлі сприятливих погодних умов у Канаді та США і пов'язаних з ними очікувань рясного врожаю ярої пшениці. Додатковий знижувальний тиск чинили активна конкуренція між експортерами і млявий попит на світових ринках.

Світові експортні ціни на кукурудзу також зменшилися під впливом сезонних факторів.

Індекс цін на рослинні олії в липні виявився на 2,4% вищим, ніж попереднього місяця. Зростання триває другий місяць поспіль, внаслідок чого значення індексу досягло півторарічного максимуму. Це пов'язано зі зростанням котирувань пальмової, соєвої, соняшникової та ріпакової олій на світових ринках.

Зокрема, зростання світових цін на соняшникову та ріпакову олії зумовлене погіршенням видів на врожай у низці основних країн-виробників у 2024/2025 сільгоспсезоні. Котирування соєвої олії зростали під впливом стійко високого попиту з боку виробників біопалива в Північній і Південній Америці, йдеться в огляді.

Індекс цін на молочну продукцію в липні порівняно з червнем практично не змінився і виявився на 7,2% вищим, ніж рік тому. Зростання індексів цін на вершкове масло і сир було майже повністю компенсовано падінням цін на сухе молоко.

"Зафіксованому в липні зниженню світових котирувань сухого молока сприяв млявий імпортний попит, особливо на спотовому ринку, частково через ослаблення ринкової активності в Західній Європі у зв'язку з настанням періоду літніх відпусток, - йдеться в огляді. - Світові котирування вершкового масла, навпаки, дещо зміцнилися. Зростання спостерігається десятий місяць поспіль, що зумовлено скороченням обсягів експортної пропозиції, низького рівня запасів і сезонного скорочення виробництва молока".

Світові ціни на сир також дещо зросли, головним чином, під впливом активного внутрішнього попиту в Західній Європі.

Індекс цін на м'ясо в липні був вищим на 1,2%, ніж у червні, і на 1%, ніж рік тому. У липні підвищилися світові ціни на баранину, яловичину та м'ясо птиці під впливом стабільно високого імпортного попиту. Світові ціни на свинину, навпаки, дещо знизилися у зв'язку з перевиробництвом у Західній Європі. На цей сектор продовжують впливати спалахи небезпечних хвороб тварин і птахів.

Індекс цін на цукор у липні порівняно з червнем був на 0,7% вищим. Його зростання триває другий місяць поспіль. Але воно все ще на 17,9% менше, ніж у липні минулого року.

"Зростання в липні було зумовлене нижчим, ніж очікувалося, обсягом виробництва цукру в Бразилії у першій половині місяця, а також збереженою стурбованістю у зв'язку з наслідками затяжного посушливого періоду для врожаю в Бразилії та підвищенням цін на етанол", - пояснюється в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.