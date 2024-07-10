Ціна на каву арабіку росте і близька до дворічного максимуму

Ціни на каву арабіку утримуються біля дворічного максимуму на тлі зростання проблем з постачанням, що загрожує підвищенням вартості для любителів кави.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найактивніший контракт поставки на сорт арабіка знизився на 1,5% до 2,465 дол за фунт в Нью-Йорку після зростання до максимуму з початку 2022 року - 9 липня.

Зазначається, що ціни залишаються приблизно на 30% вищими у 2024 році, оскільки дефіцит дешевшого сорту робусти стимулює попит на арабіку вищого ґатунку, якій віддають перевагу бренди Starbucks і Nestle.

Виробництво в основних країнах-виробниках робусти - В'єтнамі та Індонезії - в цьому році скоротилося, в результаті чого обсмажувальники борються за зерна.

Повідомляється, що ф'ючерси на робусту на цьому тижні досягли найвищого рівня з 2008 року, а потім знизилися. Це означає, що ф'ючерси на арабіку також повинні залишатися досить високими.

Занепокоєння щодо нижчого, ніж очікувалося, врожаю також з'являється у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави, що посилює дефіцит пропозиції на світовому ринку.

Настрої на ринку зараз нервові та кожна новина може спричини шок, додають в повідомленні.