Світові ціни на продовольство в червні порівняно з травнем не змінилися - ФАО

Індекс продовольчих цін ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) у червні становив 120,6 пункту, що відповідає переглянутому показнику за травень, повідомляють у щомісячній доповіді ФАО.

"Незважаючи на цю стабілізацію, після зростання протягом трьох місяців, індекс цін був на 2,1% нижчим за відповідний показник рік тому і на 24,8% нижчим за його пікове значення в 160,3 пункту в березні 2022 року", - йдеться в документі.

Індекс цін на зернові в червні був на 3% нижчим, ніж у травні, і на 9% - ніж у червні минулого року. Порівняно з травнем світові експортні ціни знизилися на всі основні види зернових. Здешевлення пшениці стало відображенням сезонних коливань у зв'язку з поточною збиральною кампанією в Північній півкулі. Пом'якшенню цінового тиску частково сприяло також деяке поліпшення видів на врожай у низці провідних країн-експортерів, включно з Казахстаном та Україною. Певний вплив справила і встановлена Туреччиною тимчасова заборона на імпорт, пояснюється в документі.

У червні також впали експортні ціни на кукурудзу у зв'язку з початком збиральної кампанії в Аргентині та Бразилії. У цих країнах очікується більший, ніж передбачалося раніше, обсяг виробництва. Крім того, зниженню цін також сприяло більш значне, ніж прогнозувалося раніше, збільшення посівних площ під кукурудзою в США.

Індекс цін на рослинні олії в червні порівняно з травнем зріс на 3,1% і став найвищим з березня 2023 року. Це збільшення зумовлене зростанням котирувань пальмової, соєвої та соняшникової олій, тоді як ціни на рапсову олію залишалися практично незмінними, йдеться в доповіді.

Індекс цін на молочну продукцію виявився на 1,2% вищим за травневий показник і на 6,6% перевищив рівень червня 2023 року. У червні світові котирування на вершкове масло зросли до найвищого за останні два роки показника у зв'язку зі зростанням світового попиту і сезонним зниженням поставок молока в Західній Європі. Ціни на знежирене сухе молоко зросли, головним чином, під впливом стабільних обсягів імпорту з боку країн Східної Азії та деякого збільшення обсягів внутрішнього продажу в країнах Західної Європи. Світові ціни на незбиране сухе молоко в червні дещо зросли під впливом стабільно високого імпортного попиту та невеликого сезонного зменшення виробництва молока в країнах Океанії.

Індекс цін на м'ясо в червні практично відповідав травневому показнику і був на 1,8% нижчим за рівень червня 2023 року. "Зниження світових цін на м'ясо птиці було майже нівельовано помірним або незначним зростанням цін на баранину, свинину та яловичину. Падіння цін на м'ясо птиці було пов'язане, головним чином, з великими обсягами поставок з деяких провідних країн-виробників", - йдеться в доповіді.

Індекс цін на цукор у червні порівняно з травнем зріс на 1,9% після трьох місяців зниження. Але все одно він виявився на 21,6% нижчим, ніж у червні минулого року. "Зростання цін у червні було спровоковане нижчим, ніж очікувалося, урожаєм у травні в Бразилії, що стало причиною зростання занепокоєння щодо можливих наслідків затяжної посухи для виробництва цукру. Порушення циклу мусонних дощів в Індії в поєднанні з переглядом у бік зниження видів на врожай в Європейському союзі також сприяло формуванню підвищувальної тенденції, яку частково компенсувало ослаблення курсу бразильського реала щодо долара США", - вважають експерти ФАО.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.