Молдова може відновити ліцензування імпорту українських зернових, соняшника та кукурудзи

Влада Молдови може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи. Раніше цього вимагали молдовські фермери під загрозою протестів.

Як пише Newsmaker, відповідний законопроєкт вже ініціювала правляча партія PAS.

Документ передбачає, що ліцензію на імпорт зможуть отримувати фізичні або юридичні особи, які займаються виробництвом олій, борошномельним виробництвом, тваринництвом і виробництвом продуктів харчування для тварин. Згідно з проєктом закону, ліцензування діятиме до кінця 2024 року з можливістю продовження ще на рік.

У пояснювальній записці зазначається, що в умовах високого виробництва зернових і соняшнику в Україні молдовським фермерам складно конкурувати в цінах. Законопроєкт має на меті запобігти необмеженому імпорту зернових і соняшнику з України, що може призвести до втрат для вітчизняних фермерів і ризику їхньої неплатоспроможності за кредитами, а також негативного соціального впливу на їхні сім'ї.

Нагадаємо, що ліцензування імпорту в Молдову зернових, кукурудзи та соняшнику влада країни запровадила восени минулого року. Це було пов'язано з тим, що собівартість продукції в Україні і, як наслідок, ціна набагато нижча, ніж у Молдові. Термін ліцензування імпорту закінчився наприкінці червня, і фермери зажадали продовжити ліцензування, погрожуючи в іншому разі протестами.

За даними Мінсільгоспу, після закінчення терміну ліцензування імпорту зернових і соняшнику, у Молдову з 26 червня завезли 22 тонни соняшнику.

З осені 2023 року влада видала 12 ліцензій на імпорт 69,5 тис. тонн соняшнику (зокрема, на 1200 тонн сортів, які не вирощують у Молдові), а також на імпорт 44 тонн кукурудзи для виробництва попкорну з сортів, які теж не вирощують у Молдові.

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