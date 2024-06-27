Україна збільшила експорт макаронних виробів

Україна за три місяці 2024 року експортувала макаронних виробів у обсязі 8 тис. тонн, що наполовину більше, як у відповідний минулорічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту за даними Державної митної служби.

"Поточний рік продовжує минулорічну позитивну тенденцію - за перший квартал наш експорт макаронних виробів збільшився наполовину відносно січня-березня 2023 року, складаючи 8 тис. т вартістю 17 млн дол. Головними покупцями українських виробів з тіста зараз виступають Німеччина, Велика Британія та Румунія, спільна частка яких дорівнює 43% у грошовому виразі", - йдеться у повідомленні.

У 2023 році Україна здійснила експортні продажі макаронних виробів в кількості близько 24 тис. т на загальну суму майже 53 млн дол., що в цілому виявилось на третину більше, ніж у 2022 році. Однак варто зазначити, що до початку повномасштабної війни український експорт виробів з тіста характеризувався зростаючою динамікою.

Торік визначальним закордонним ринком продажів макаронних виробів став Євросоюз, звідки отримано доходи в розмірі близько 43 млн дол., тобто 4/5 від загальних. Найбільшим попитом українські вироби з тіста користувались у Німеччині (4,6 тис. т), Румунії (3,1 тис. т), Молдові (3,0 тис. т), Польщі (2,0 тис. т), Латвії (1,5 тис. т), Великій Британії (1,4 тис. т), Литві (1,4 тис. т) і Болгарії (1,1 тис. т).

Значні поставки здійснювались також в Ізраїль, США, Буркіна-Фасо, Палестину, Ірак.

Товарна структура експорту виробів з тіста у 2023 році складалась з продуктів без начинки - 2,2 тис. т, макаронних виробів з різними начинками - 4,0 тис. т, а також інших, зокрема вермішель швидкого приготування - 17,5 тис. т.

Як повідомлялося, Україна за три місяці 2024 року експортувала хлібобулочних кондитерських виробів обсягом 25 тис. тонн, при вартості у майже 62 млн дол. (+ 43%). Найбільшими покупцями в цьому сегменті, як і раніше, виступають Румунія, Польща і Молдова, забезпечуючи українським спеціалізованим компаніям понад третину валютної виручки.