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АНАЛІТИКА

Кабмін відновив держпрограму компенсації купівлі вітчизняної сільгосптехніки - Свириденко

23:42 08.04.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів відновив програму часткових компенсацій за купівлю сільгосптехніки українського виробництва, на яку в держбюджеті-2024 закладено 1 млрд грн, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Під час презентації політики "Зроблено в Україні" на Чернігівщині під головуванням президента Володимира Зеленського підписала наказ про внесення продукції низки виробників до переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету", - написала вона у Facebook у понеділок.

Перший віцепрем'єр нагадала, що аграрії можуть придбати техніку цих виробників, внесену до реєстру, та отримати за неї компенсацію до 25% вартості.

Свириденко висловила впевненість, що ця держпрограма значно пожвавить машинобудівну галузь. За її словами, це не просто прогноз, а досвід попередніх періодів. Частка української продукції на внутрішньому ринку за період 2017-2021 років зросла вдвічі через створений попит і цінову перевагу. Обсяг виробництва зріс з 5 тис. до 12 тис. одиниць, з яких половина експортувалася.

За її словами, наразі в реєстрі вже перебуває 21 виробник, який пропонує 964 номенклатурні позиції техніки - від плугів до складної самохідної техніки й устаткування для переробки насіння соняшнику та ріпаку.

Серед них обладнання та техніка від ТОВ "ТАН", МААНС, Lizavaua, Слобожанець, ТОВ "Агрореммаш-БЦ", "Ропа Україна", "Аеромех", завод "СПД Петров", ТДВ "Первомайськдизельмаш", Крапелька У, виробників "Голта Агротех", "ТПГ Агропром", "Промислова група "Харвест", "Сервіс-Трактор", "Новий елеватор", "Завод технологій" та інші.

У міру надходження нових заявок список розширюватиметься, пообіцяла міністр і додала, що подати заявку щодо включення техніки та обладнання до переліку можна до 31 жовтня.

"Переконана, що ця програма допоможе підтримати як машинобудівників, так і аграріїв у найскладніший для них час", - резюмувала перший віцепрем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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