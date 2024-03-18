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ДОТ змінив вимоги до трьох категорій продуктів для забезпечення ЗСУ
14:21 18.03.2024 |
Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (DOT) покращив вимоги до якості товарів трьох категорій продуктів.
Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
"DOT проаналізував технічні вимоги до трьох категорій товарів та запропонував зміни, які значно підвищать якість продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зміни стосуються наступних категорій:
* молочні продукти (сир, сметана, масло) - додано показник про відсутність рослинного жирy, що унеможливлює постачання товарів-замінників.
* мʼясо (свіже, заморожене) - встановлено чіткі вимоги щодо пакування для забезпечення санітарних норм.
* м'ясо-ковбасні вироби - додано інформацію про склад сировини у відповідності до Державного стандарту України.
Відповідні зміни вже погодили ЗСУ та були внесені в оновлені технічні вимоги. Наразі агенція також готує проєкти змін у технічних вимогах до групи "Овочі/фрукти" та консервації.
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