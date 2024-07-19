Фахівці із семи країн пройдуть співбесіду на посади в наглядовій раді Держоператора тилу

Міністерство оборони України отримало список кандидатів із семи країн на посади незалежних членів наглядової ради закупівельної агенції "Державний оператор тилу".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Список кандидатів надала рекрутингова компанія World Executive Partners.

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, "створення наглядової ради - це важливий крок на шляху до забезпечення відкритості та відповідальності у процесах закупівель".

Він наголосив, що Україна має "побудувати корпоративну модель управління ДОТ відповідно до найкращих практик країн-учасниць Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) і НАТО, щоб дотримуватися принципів чесної конкуренції та нівелювати корупційні ризики".

Також Канєвський зазначив, що наглядова рада за участі іноземних фахівців має забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для посилення обороноздатності України.

У Міноборони нагадали, що у березні 2024 року ДОТ та Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE) підписали меморандум про співпрацю для пошуку та відбору кандидатів до наглядової ради.

Після цього ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на послуги рекрутингових компаній. Переможцем відбору стала компанія World Executive Partners (Heidrick & Struggles), яка й відібрала кандидатів у наглядову раду.

Закупівля послуг рекрутингової компанії здійснена за кошти донора, зокрема коштом програми підтримки спеціального радника з питань оборони посольства Великої Британії в Києві, яка фінансується урядом Великої Британії.

Товариство з обмеженою відповідальністю World Executive Partners є частиною міжнародної компанії Heidrick & Struggles, яка входить до п'ятірки світових лідерів у сфері пошуку управлінців. Компанія надає послуги з пошуку та підбору топменеджерів, формування управлінських команд, а також з оцінки та розвитку управлінців для українських та міжнародних компаній.

Як повідомляв Укрінформ, Державний оператор тилу оголосив відбір до першої рамкової угоди на постачання харчування для Збройних сил України.



