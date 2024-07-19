Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ змінює свого постійного представника в Україні

11:48 19.07.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано (Priscilla Toffano) постійним представником в Україні, повідомили в представництві МВФ в Україні в п'ятницю.

"З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ", - зазначається в релізі.

Уточнюється, що Тоффано працює в МВФ з 2013 року.

"Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", - зазначив Фонд.

Згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках - запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес