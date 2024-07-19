Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ змінює свого постійного представника в Україні
11:48 19.07.2024 |
Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано (Priscilla Toffano) постійним представником в Україні, повідомили в представництві МВФ в Україні в п'ятницю.
"З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ", - зазначається в релізі.
Уточнюється, що Тоффано працює в МВФ з 2013 року.
"Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", - зазначив Фонд.
Згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках - запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT
|Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
|Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Є навіть певні преференції: мобілізованим не обов'язково закривати свій ФОП
|Кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 250 000. Це найбільший показник з 2018 року
|Українські банки почали видавати доступні кредити на розвиток альтернативних джерел енергії
|В Україні вже намолотили 15,7 мільйона тонн зернових та олійних
|ЄС виділив «Укренерго» 100 мільйонів євро гранту на відновлення та захист
|Euroclear у липні переведе EUR1,55 млрд доходів від заморожених російських активів у фонд для України
Бізнес
|Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників. Розпочато розслідування
|США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg
|Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії у Суді ЄС
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.