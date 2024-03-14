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АНАЛІТИКА

Європарламент пішов на поступки європейським фермерам: список чутливих українських агротоварів розширять, квоти розрахують за даними 2021-2023 рр.

 

Європарламент на пленарному засіданні в середу вирішив задовольнити запити європейських фермерів і внести поправки в попередню пропозицію Європейської комісії про лібералізацію торгівлі з Україною та розширити перелік чутливих товарів, які підлягають обмежувальним заходам, і при визначенні граничних обсягів безмитного імпорту використовувати дані 2021-2022-2023 рр., пише farmer.pl.

"Європарламент хоче більшого обмеження в угоді про безмитну торгівлю з Україною. Поправку польського депутата Європарламенту Анджея Галицького було ухвалено. Вони також хочуть додати до пропонованих обмежень цукор, м'ясо птиці, яйця, мед, кукурудзу, пшеницю, овес і ячмінь. І квоти розраховуватимуться не за два, а за останні три роки", - написала кореспондентка polskieradio24.pl Беата Пломецка в соцмережі Х.

Об'єднання сільськогосподарських організацій Європи Copa-Cogeca високо оцінило рішення депутатів Європейського парламенту та зміну підходу до регулювання автономних торговельних заходів (АТМ).

"Наші організації ніколи не ставили під сумнів необхідність підтримки України і за останні два роки взяли на себе значне навантаження. Тому ми вітаємо підтримку фермерської спільноти ЄС, виявлену сьогодні членами Європейського парламенту. Поправки, запропоновані більшістю політичних груп, покращують базовий період (2021/2022/2023), хоча найкращим періодом буде 2021/2022", - ідеться в пресрелізі Copa Cogeca.

Організація також привітала включення зерна та меду до системи автоматичного застосування захисних заходів, оскільки це відповідає ширшим проблемам різних держав-членів, які все більше відчувають на собі наслідки цієї лібералізації торгівлі.

"Тепер Європарламент має захищати свій переговорний мандат у трилогах! Оскільки ці нові заходи набудуть чинності тільки з червня 2024 року, наші організації зберігають особливу пильність щодо фактичного впливу лібералізації торгівлі, що триває, в усіх секторах сільськогосподарського виробництва", - ідеться в пресрелізі.

Як повідомлялося, Європейський парламент проголосував за проведення переговорів із Радою ЄС щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною до 5 червня 2025 року.

Пресслужба Європейського парламенту нагадала, що законодавство дає Комісії право вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи декількох країн ЄС через український імпорт, включно з екстреним гальмуванням для особливо чутливої сільськогосподарської продукції.

"Депутати Європарламенту також проголосували за внесення поправок у пропозицію Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої вихідної дати для розрахунку середніх обсягів", - уточнили в Європарламенті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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