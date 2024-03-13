Приєднання України до ЄС зумовить реформування Єдиної сільськогосподарської політики - торгпред України

Рішення Комітету з міжнародної торгівлі (INTA) Європейського парламенту щодо продовження безмитної торгівлі для української агропродукції до червня 2025 року стало шансом для відновлення торговельних зв'язків і підготовки ґрунту для України та її агросектору повноцінно інтегруватися до Європейського Союзу як її майбутнього члена, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

"Навіть незважаючи на війну, це справді те, на чому ми зосереджені.... ми заслуговуємо на цей доступ до ринку, тому завданням усіх урядів і політиків має бути те, як об'єднуватися, а не як розділяти", - сказав він.

Торгпред України зазначив, що переважна підтримка депутатів Європарламенту - ознака того, що справи починають рухатися у правильному напрямі.

"Сьогоднішнє голосування минуло добре... політика перемогла політику... але насправді це лише ще один етап у нашому довгостроковому діалозі щодо інтеграції українського сільського господарства в ЄС", - зазначив Качка.

Найбільші сільськогосподарські лобі ЄС, зокрема провідна аграрна асоціація ЄС Copa-Cogeca, засудили голосування у спільній заяві та зазначили, що члени Європарламенту проігнорували побоювання європейських фермерів і виробників. Лобі закликало законодавців запровадити суворіші обмеження на низку товарів, включно з зерновими, цукром, птицею і медом.

Качка зазначив, що хоча імпорт в ЄС деяких українських агротоварів значно збільшився за останні два роки, це лише відображення потреб ринку. Він упевнений, що немає необхідності обмежувати імпорт таких товарів, як цукор, який Європейська Комісія запропонувала обмежити до рівня 2022-2023 років. Цей захід погодили євродепутати з INTA.

"Це може призвести до дефіциту цукру в ЄС уже цього літа", - попередив Качка.

Водночас він зауважив, що життєво важливо дослухатися до таких голосів, як Copa-Cogeca та євродепутати, які пропонують обмежити український імпорт.

"Навіть ті, хто радикально проти української продукції, їхня думка важлива для нас, тому що вони показують нам, що існує реальне занепокоєння. Вони змусили нас замислитися багато над чим", - сказав торгпред України й додав, що важливо ухвалювати рішення, ґрунтуючись на фактах, а не на емоціях.

Коментуючи тривалі страйки фермерів і перевізників, які блокують українсько-польський кордон, Качка зауважив, що "це зайшло надто далеко і... є набагато серйознішим і небезпечнішим, ніж будь-які загрози з боку сільського господарства".

"Це справді питання безпеки для України", - пояснив він.

Торгпред України нагадав, що вільна торгівля України з ЄС стала рятівним кругом для зруйнованої війною економіки країни. Це також дає користь європейським фермерам, які відправляють в Україну рекордні обсяги переробленої продукції.

Стати частиною блоку - це зовсім інша річ, вона потребуватиме системних змін у сільськогосподарських секторах обабіч кордону, додав він.

"Нашим фермерам ми хочемо сказати, що вони теж мають адаптуватися. Ми не пропонуємо ЄС прийняти українське сільське господарство таким, яке воно є. Це спричинить проблеми", - наголосив торгпред України.

Качка переконаний, що законодавцям ЄС також доведеться розпочати серйозну дискусію про майбутнє сільського господарства Європи та місце України в ньому. Це зумовить реформування Єдиної сільськогосподарської політики (ЄСП), субсидії якої становлять третину бюджету блоку і розподіляються залежно від розміру ферм.

Зосередження уваги на спекуляціях про те, скільки грошей CAP піде гігантським агробізнесам України в нинішніх умовах, звужує ширшу картину, акцентував Качка.

"Нам потрібно припинити ці дикі здогадки... і прийти до тями перед будь-якими серйозними переговорами, інакше буде багато неоднозначних повідомлень. Це створить проблеми в усіх цих дискусіях для нас, для фермерів, для інституцій ЄС. Усі ці невизначеності необхідно вирішувати тут і зараз", - наголосив Качка і додав, що зміни будуть болісними.

Торгпред України зазначив, що світ розвивається, і фермерам ЄС "доведеться адаптуватися з Україною або без неї".

"Кліматична політика не зникне, навіть якщо відбудеться певне пом'якшення правил "зеленого курсу". В міжнародній торгівлі завжди відбуваються зміни, тож і це нікуди не дінеться", - сказав Качка і запропонував замислитися, чи створить Україна додаткові проблеми євроспільноті, чи допоможе розв'язати наявні.

На його думку, Україна принесе на єдиний європейський ринок багато можливостей, ідей і рішень, які справді допоможуть фермерам ЄС адаптуватися до нової реальності.