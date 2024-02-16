На Україну і Польщу чекає довгий процес пошуку взаєморозуміння, експорт через українсько-польський кордон у 2024 р. недоцільний - торгпред України

Україна і Польща завжди одночасно будуть і партнерами, і конкурентами в сільському господарстві, на нас чекає дуже довгий процес пошуку порозуміння, перш ніж українсько-польський кордон стане сприятливим для торгівлі аграрною продукцією, повідомив заступник міністра економіки - торговельний представник України Тарас Качка на конференції Forbes AgriFood у Києві в четвер.

"Україна і Польща завжди будуть і партнерами, і конкурентами одночасно в сільському господарстві",- сказав він, при цьому висловивши незгоду з польськими колегами, які замість вирішення проблем польських фермерів займаються дискредитацією української аграрної продукції.

За словами Качки, український уряд занепокоєний тим, що польська сторона не докладає зусиль для пошуку спільних рішень проблем, зокрема щодо напрацювання механізму експортного ліцензування.

"Я дуже здивований, чому те, що було зрозумілим для наших болгарських і румунських колег, не знаходить відгуку в польських колег. Упертість у спробах довести, що українське сільське господарство є поганим, турбує мене особисто та український уряд", - наголосив торгпред.

На його переконання, для врегулювання проблем польських фермерів потрібно уважно прислухатися один до одного, а не змагатися "в пошуку плісняви на кукурудзі чи пошуку української кукурудзи по всій Європі", і не погрожувати закриттям кордону з Німеччиною та Словаччиною, бо українське зерно нібито повертається звідти до Польщі.

"Це не захист фермерів, а відверта дискредитація української продукції", - заявив торгпред України, при цьому констатувавши, що обидві сторони далекі від усунення проблем у двосторонньому співробітництві.

Качка вважає за необхідне серйозно і спокійно починати переговори про підрахунки балансів зернових культур, цукру та інших товарів, а не "стрибати з теми на тему" у спробах обмежити імпорт.

"На нас чекає ще дуже і дуже довгий процес пошуку спільної мови, перш ніж зможемо сказати, що українсько-польський кордон сприятливий для торгівлі аграрною продукцією. На жаль, ми це не можемо гарантувати фізично. Ви бачили і напади на українські вантажівки. Ми бачимо, що блокування призводить до повної непрогнозованості часу на проходження українсько-польського кордону. Тому очевидно, що раціональне рішення для українських експортерів (агропродукції - ІФ-У) - використання інших кордонів", - сказав торгпред України.

Він також висловив думку, що для агропродукції українсько-польський кордон не працюватиме спокійно й належним чином у 2024 році, оскільки за визначенням видно не розвінчання упередженості щодо української продукції, а навпаки - їх накопичення.

За словами торгпреда України, українці надмірно покладалися на солідарність з Україною інших країн.

"Слова, які ми чуємо в усіх заявах підтвердження підтримки України від усіх стейкхолдерів, створило надмірні очікування з нашого боку, вселило надію, що до нас буде ставлення з розумінням усіх фінансових особливостей. Однак бачимо, що за спільною підтримкою ховається накопичення безлічі упереджень не лише в Польщі, а й у фермерських колах по всьому Європейському Союзу", - висловив жаль Качка і додав, що українському уряду наразі залишається лише переконувати, що Україна справді є партнером.

Крім того, торгпред наголосив, що Україна, інтегрована до Європейського Союзу, разом із Європейським Союзом буде головним великим гравцем у продовольчій безпеці на глобальних зернових і тваринницьких ринках.

"Ми лише на початку цієї болісної дороги пошуку порозуміння", - резюмував Качка.

